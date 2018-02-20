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​Индекс МосБиржи имеет шансы на небольшое снижение

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с нейтральной динамики по индексу МосБиржи, который по итогам сессии понедельника остался на прежних уровнях.

В целом, после недели уверенного роста на мировых фондовых площадках, фаза отскока может временно приостановиться. Могут начать проявляться так называемые «афтершоки», когда после отскока вновь активизируются продавцы. Это в первую очередь касается американского рынка акций. В условиях роста волатильности за океаном, влияние того же индекса S&P 500 на наш индекс МосБиржи становится более значительным (хотя в спокойные времена индексы ходят по своим индивидуальным траекториям). Так что повышенная волатильность может сохраниться и на нашем рынке. Отсутствие притоков в фонды, ориентированные на инвестиции в Россию, негатив для российских акций.

Помимо общих тенденций на западных площадках в центре внимание остается нефтяной фактор, а также общая динамика доллара по отношению к ключевым мировым валютам. Как мы видим, если бы не было ослабления USD, то цены на нефть на этой неделе вряд ли бы сумели отскочить от дна. Общий сентимент на рынке остается негативный, главным образом из-за сохранения устойчивого тренда по увеличению добычи и буровой активности в США. Рассчитывать на разворот и движение в сторону январских максимумов по Brent в текущей ситуации достаточно сложно.

Индекс МосБиржи имеет шансы на небольшое снижение. Для улучшения технической картины, которая в прошлую пятницу несколько ухудшилась, необходимо повторно закрывать сессию выше 2270 п. по индексу МосБиржи. При этом стоит отметить, что общая оценка рынка сейчас не выглядит чрезмерно заниженной.

В отличие от других типов ОФЗ, торгуемых на бирже, "народные ОФЗ" имеют ряд ограничений.Например, они не торгуются на бирже, их нельзя приобретать на ИИС, при досрочном выходе в течение 12 месяцев клиент теряет весь накопленный доход.

Конечно, главной особенностью ОФЗ-Н является их относительная простота для инвесторов (не знакомых с ценными бумагами), гарантия безубыточности (в течение первых 12 месяцев — гарантированный возврат вложенных средств без дохода) и низкий порог входа - 30 тысяч рублей.

Тем не менее, на наш взгляд, эти преимущества не перекрывают ограничения ОФЗ-Н по сравнению с биржевыми ОФЗ.Поэтому, мы рекомендуем обратить внимание на биржевые ОФЗ. Это более ликвидные и прозрачные инструменты при том, что по ним те же государственные гарантии выплаты, что и по "народным ОФЗ". Кроме того, при покупке биржевых ОФЗ на ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет) можно получить повышенную доходность за счет 13% налогового вычета (что не доступно для ОФЗ-Н).

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Сегодня в 16:53, просмотров: 126, комментариев: 0


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Мнения

​Индекс МосБиржи имеет шансы на небольшое снижение

​Индекс МосБиржи имеет шансы на небольшое снижение

В целом, после недели уверенного роста на мировых фондовых площадках, фаза отскока может временно приостановиться
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 16:53
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