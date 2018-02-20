Понятно, что цель заметки – не очернить память былых воинских побед, а еще раз попенять режиму за последние внешнеполитические «подвиги и героизм».

Только вот у режима опять предусмотрительно умыты руки и выведены войска, все случившееся – снова досадное недоразумение. Знать не знаем, ведать не ведаем, что там за россияне ездили по Сирии на танках, и их, по официальной версии, пятеро, а не триста.

Относительно же «группы Вагнера» существует масса неофициальной информации, но формально эта структура нигде не числится и не значится. Что не удивительно, учитывая особенности российского законодательства, согласно которому вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях является уголовным преступлением (ст. 359 УК РФ).

Наемничество в России запрещено, за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение и финансирование наемника — до 15 лет.

И хотя главный дипломат страны Лавров уже предлагал узаконить институт частных военных компаний, дабы нести свет и добро по всему миру на коммерческих началах, пока что зеленым человечкам грозит от государства не только конверт с деньгами, но и срок. И героями их тоже не назовут, разве что по секрету.

Из комментария к блогу Александра Мазурина «С днем ихтамнета».

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