Сургутские школьники смогут отправиться в лагерь весной

1 февраля департамент образования открыл набор школьников на участие в весенних сменах детских лагерей. А с 1 марта в Сургуте начнется прием заявлений от родителей на бесплатные путевки в летний период. Раннее siapress.ru сообщал о том, что за счет бюджетных средств, а это почти 120 миллионов рублей, смогут отдохнуть более 16 тысяч детей. Для них распахнут свои двери детские лагеря на территории города, округа и за его пределами: в Тюменской области, республиках Крым и Башкортостан, Краснодарском крае.

Главный специалист отдела организации каникулярного отдыха, Елена Лукина рассказала нашему корреспонденту о том, как получить путевку от департамента образования:

Развернутая информация есть на сайте Образование Сургута. Во вкладке сервисы находим «Каникулярный отдых», где появятся документы. Из них вы сможете узнать подробности о том, в какие учреждения можно отправить ребенка, примерные цены на оплату проезда, какие документы нужно подготовить и как их сдать, как оформить заявление и многое другое. Кстати, о заявлении: существует два способа подачи: в электронном виде посредством Единого портала Госуслуг или лично в Многофункциональном центре Сургута. Ответ родители получают через 30 дней. Список очередности формируется по дате и времени подачи заявления. Бывают случаи, когда желающих отдахнуть гораздо больше, чем количество предоставляемых путевок. Ребята, которым не хватает мест остаются в резерве, соответственно при отказе от поездки, очередь сдвигается, и мы предлагаем данную путевку детям из резервной очереди.

Мальчики и девочки возрастом от 6 до 17 лет включительно, зарегистрированные на территории округа, могут получить 3 путевки в течение года, одна из них с выездом за пределы Югры. Оснований для отказа в предоставлении путевки несколько: первое, показания врача, второе, неподходящий возраст для той или иной смены, например, набирают детей с двенадцати лет, а подает заявку родитель шестилетнего ребенка. Также при подаче заявления в электронном виде, документы могут быть нечитаемыми.

С 1 февраля мы впервые открыли набор на весенние выездные семидневные смены. Одна из них – это оздоровительный профильный лагерь «Каменный мыс», уже сейчас мы приняли 72 заявления, а всего путевок 78. Кто бы мог подумать, что направление будет так актуально. Также сургутские школьники смогут провести каникулы в военно-спортивном лагере.

Что касается наградных путевок, они оформляются родителями самостоятельно. Предположим, ваш ребенок хочет отдохнуть в «Артеке». Вы заходите на сайт детского центра, регистрируете, оставляете заявку и загружаете документы и дипломы. Далее Региональный молодежный центр передает информацию департаменту образования. Кстати, в случае с наградными путевками очередь выстраивается в соответствии с набранными ребенком баллами, каждая награда (от городской до международной) имеет свою ценность.

Дополнительную информацию можно получить в департаменте образования по телефонам: 52-53-47; 52-53-39; 52-53-57.