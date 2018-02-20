​С Днем ихтамнета

Скандал с наемниками так называемой Частной военной компании «Вагнера» разразился как нельзя кстати. В канун отмечаемого 23 февраля столетнего юбилея принятия ЦК РСДРП(б) немецкого ультиматума — полной и безоговорочной капитуляции в Первой Мировой Войне, в день катастрофического поражения, который в разное время в насмешку гордо праздновался как «День Красной армии и Флота», «День Советской армии и Военно-морского флота», превратившись, наконец, в 2006-м году в «День защитника Отечества».

По разным данным в том числе из очень патриотических российских источников под Дейр-эз-Зор в Сирии во время столкновения сил коалиции во главе с США с российскими наемниками потери последних составили до 300 человек убитыми и раненными. Разгром «ихтамнетов» (российские власти по привычке не замедлили откреститься от убитых и раненных) был сокрушительным, а опубликованные не совсем цензурные впечатления участников боя и членов семей погибших за контролируемый курдами и силами коалиции нефтеперерабатывающий завод, лучше увидеть своими глазами.

Потому российскому МИДу заявления о том, что без ведома российского руководства в Сирии могли находиться какие-либо отдельные хорошо вооруженные и организованные граждане России с техникой и боеприпасами, делать, конечно, можно. Но для любого психически нормального человека это все секрет полишенеля. Как говаривал тов. Лагерев про российских военнослужащих-«ихтамнетов» в Крыму и ЛДНР, которые по заверению главнокомандующего «были не российскими военнослужащими, а купили свою форму в ближайшем военторге»: «Успокойтесь. Знаем мы все, знаем. Друзья у нас есть и в Крыму, и в Малороссии». И в Сирии, наверняка, тоже имеются.

Тем более интересно, что скандал произошел после очередного, минимум второго уже по счету окончания военной операции в Сирии и вывода оттуда «основной части воинской группировки». Как сейчас помню бравурную новость на СИА-ПРЕСС 15 марта 2016-го : «Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны, в целом выполнены. Поэтому приказываю с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики». То же самое повторилось и в декабре 2016-го, аккурат перед очередным взятием террористами Пальмиры, и в декабре 2017-го, когда снова был «отдан приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии».

Так что, мои поздравления с днем зеленых человечков, которые обеспечили главную «победу» русского оружия новейшего времени – оккупацию и аннексию Крыма, с днем «ихтамнетов» – заблудившихся на украинской территории десантников и «отпускников», отправившихся в отпуск с оружием и техникой и отбивших Дебальцево с Иловайском у украинской армии, с днем воюющих в Сирии наемников, которых тоже «там нет», но чьи тела в цинковых гробах на родину привозят почему-то из Ростова товарищи с военной выправкой. Ничего не поделаешь. Такой уж нынче у России герой – защитник Отечества. Без формы, без знаков различия, без документов, без звания, без лица, без имени. Без Родины.