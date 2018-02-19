Едим блины, поздравляем главу, обсуждаем туман // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Прошедшие семь дней для сургутян были яркими – Масленичная неделя удалась. Мы ели блины, ходили в гости друг к другу, мылись в чистый четверг, извиняли в прощеное воскресенье, а на выходных провожали зиму и жгли чучела. Пользователи соцсетей не могут пропустить такого повода для фото: Instagram-профили изобилуют счастливыми лицами на городских гуляньях и блинных застольях.

Местные фото- и видеографы также не обошли тему Масленицы стороной.

Еще одна громкая новость – юбилей главы нашего города. Сам Шувалов отпраздновал несколькими постами в личных профилях, отмечая, что в молодости не мог и представить, что станет главой Сургута. «А оно вон как все повернулось!»:









Поздравили с шестидесятилетием руководителя администрации и депутаты Югры.

И крупные городские сообщества в соцсетях не остались в стороне. В комментариях таких постов присоединились с пожеланиями горожане: некоторые желали здоровья и терпения, иные говорили о том, что пенсионный возраст зовет на заслуженный покой.

Кстати, глава даже поблагодарил за теплые слова поздравивших его пользователей.

Все сургутяне помнят густой пятничный туман, расстелившийся по всему городу. В одном из крупных сообществ VK появилось анонимное видео, где молодой человек активно возмущается «смогом» в Сургуте, винит в этом Шувалова и обещает дойти до президента, если ситуация не изменится.

Однако комментаторы не разделили негодование парня.

Сегодня стало известно о продлении карантина в школах города. Чтобы школьники не сидели дома без дела, авторы проекта «Музей под

открытым небом» приглашают юных сургутян на бесплатные мастер-классы по рисованию и занятия, посвященные творчеству коренных народов севера, а также принять участие в творческом конкурсе. Подробности в группе VK. Кстати, уже завтра авторы проекта придут в студию siapress.ru, чтобы рассказать о «Музее».

В течении прошлой недели по-настоящему вирусным стало видео «Все на выборы», там пассивных избирателей пугают геями и призывом в армию.



Сургутские комментаторы разделились во мнении насчет видео: