Сургутяне пока не готовы совершать сделки по недвижимости с участием криптовалют

На вторичном рынке Москвы собственники жилья начали выставлять свою недвижимость с возможностью оплаты криптовалютой – биткойнами, сообщают «Ведомости».

Трехкомнатную элитную квартиру, которая в рублях стоит 85 млн и площадью 114 кв. м продает агент компании Savills.

Мы попросили прокомментировать новый российский опыт в сделках с недвижимостью первого заместителя директора федеральной риэлторской компании «Этажи» Наталию Лемец:

Думаю, такая практика появится и в Сургуте, но тогда, когда сделки с криповалютой будут контролироваться государством. У нас очень прагматичные клиенты.

Вряд ли продавая квартиру, где стоимость за квадратным метр доходит до 74 тысяч рублей, они согласятся экспериментировать с неизведанными биткойнами, до тех пор, пока эта валюта не станет такой же «твердой», как золото, например.

Но могу отметить, что нет ничего невозможного, мы передовая компания, которая постоянно совершенствуется и идет в ногу со временем. Технически, если к нам обратится такой клиент, нам будет необходимо лишь потратить несколько дней на установку соответствующего оборудования.