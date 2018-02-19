16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3438   EUR  69,9001  

Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО

В город возвращается «Популярная наука»

В последние годы начали происходить серьезные изменения в мировой энергетике. Все большее распространение получают альтернативные источники энергии: электродвигатели, ветрогенераторы, «зеленые» технологии. Одним из перспективных направлений является биотопливо. Что это и как оно производится? Составит ли оно конкуренцию нефти и газу? На все эти вопросы, особенно злободневные для Сургута и Югры, ответит главный редактор портал Neuronovosti.ru и научный редактор портала Indicator.ru Алексей Паевский во время своей лекции «Биотопливо. Альтернатива или засыхающая ветвь?», которая состоится 24.02.2018 в 16:00 в Гуманитарном корпусе СурГУ, ул. Энергетиков 8. Вход бесплатный.

Напомним, что проект «Популярная наука в Сургуте» проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Его организатором выступает АНО «Интеллектуальный клуб».

В рамках этого проекта в Сургуте со своими лекциями уже побывали: Алексей Водовозов с рассказом о вакцинах и гомеопатии, Сергей Марков с объяснением работы нейросетей и искусственного интеллекта, а также Виталий Егоров, поведавший о поиске экзопланет и коммерческом освоении космоса.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:40, просмотров: 164, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Едим блины, поздравляем главу, обсуждаем туман // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Едим блины, поздравляем главу, обсуждаем туман // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Некоторые желали здоровья и терпения, иные говорили о том, что пенсионный возраст зовет на заслуженный покой...
Анастасия Якупова Сегодня в 17:47
130 0
Сургутяне пока не готовы совершать сделки по недвижимости с участием криптовалют

Сургутяне пока не готовы совершать сделки по недвижимости с участием криптовалют
В России появилась первая квартира, продающаяся за криптовалюту
Наталия Лемец, первый заместитель директора ФРК «Этажи» Сегодня в 17:19
127 0
Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО

Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО
В город возвращается «Популярная наука»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:40
163 0
​Не очень интересно, но точно не обидно. Аудитория siapress.ru о снятом с проката фильме «Смерть Сталина» // ИНФОГРАФИКА

​Не очень интересно, но точно не обидно. Аудитория siapress.ru о снятом с проката фильме «Смерть Сталина» // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:33
166 0
​«Университет-Югра» одержал неожиданно легкую победу над мощным соперником. Впереди – игра с лидером Суперлиги // ВИДЕО

​«Университет-Югра» одержал неожиданно легкую победу над мощным соперником. Впереди – игра с лидером Суперлиги // ВИДЕО
До конца регулярного турнира осталось чуть больше месяца и десять игр
Василий Мирский Сегодня в 10:59
222 0
Уважаемые депутаты, выделите деньги на покупку оборудования для очистки Саймы

Уважаемые депутаты, выделите деньги на покупку оборудования для очистки Саймы
Раньше, лет 10 назад, в реке была рыба, бобры, утки, а сейчас все запоганено, уничтожена экосистема.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 10:43
350 2
ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Сургутские мужчины хотят стрелять, гонять и летать
Лилия Сулейманова 18 февраля в 22:03
1226 3
Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой

Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 21:14
514 0
Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ

Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ
Масленичная неделя подходит к концу. Пройдите тест и узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в этой теме!
Редакция СИА-ПРЕСС 18 февраля в 10:37
1010 0
Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ

Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» и считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»!
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 23:07
624 0
Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА

Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 19:34
601 0
Гни свою линию!

Гни свою линию!
В Сургутском художественном музее начала работу авторская выставка Алексея Скрипина
Мария Арутюнян 16 февраля в 09:47
477 0
Академик Лазарев: «Педагогам нужно учиться учить думать детей»

Академик Лазарев: «Педагогам нужно учиться учить думать детей»
В СурГПУ разрабатывают новую университетскую образовательную систему
​Елена Курилова, редактор газеты «Ступени СурГПУ» 17 февраля в 12:08
557 0
​Почему югорчане болеют раком?

​Почему югорчане болеют раком?
Cовременная онкология позволяет и пациентам с определенными опухолями, даже на 3-4 стадиях, добиться очень хороших результатов ремиссии болезни
Виктория Грибкова, пресс-служба Сургутской ОКБ 17 февраля в 10:02
1432 0
​«Путешествие — это не наука»

​«Путешествие — это не наука»
Первый месяц в России, мы тратили 4,5 доллара в день, и мы подумали, если мы так можем делать в России, то, наверное, можно это попробовать и в Монголии, и в Китае.
Ярослава Абакумова 17 февраля в 09:10
650 0
«Я могу констатировать факт, что у нас нет диалога!»

«Я могу констатировать факт, что у нас нет диалога!»
​Вчера был опубликован блог про выставку художника Артема Мунтяна. Мы попросили прокомментировать описанную ситуацию известную сургутскую художницу Елену Сухову.
Редакция СИА-ПРЕСС 16 февраля в 16:38
619 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика