Закончится ли нефтяная эпоха? Столичный лектор расскажет сургутянам о биотопливе и его перспективах // ВИДЕО

В последние годы начали происходить серьезные изменения в мировой энергетике. Все большее распространение получают альтернативные источники энергии: электродвигатели, ветрогенераторы, «зеленые» технологии. Одним из перспективных направлений является биотопливо. Что это и как оно производится? Составит ли оно конкуренцию нефти и газу? На все эти вопросы, особенно злободневные для Сургута и Югры, ответит главный редактор портал Neuronovosti.ru и научный редактор портала Indicator.ru Алексей Паевский во время своей лекции «Биотопливо. Альтернатива или засыхающая ветвь?», которая состоится 24.02.2018 в 16:00 в Гуманитарном корпусе СурГУ, ул. Энергетиков 8. Вход бесплатный.

Напомним, что проект «Популярная наука в Сургуте» проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Его организатором выступает АНО «Интеллектуальный клуб».

В рамках этого проекта в Сургуте со своими лекциями уже побывали: Алексей Водовозов с рассказом о вакцинах и гомеопатии, Сергей Марков с объяснением работы нейросетей и искусственного интеллекта, а также Виталий Егоров, поведавший о поиске экзопланет и коммерческом освоении космоса.