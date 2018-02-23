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Мы чествуем истинных патриотов, всех, кто преданно служит своей стране

Дорогие сургутяне! Уважаемые ветераны!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля, в день памяти и гордости, чести и достоинства, мужества и доблести, мы не только отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже интересов нашей Родины и выражаем глубокую признательность ветеранам боевых действий! Мы чествуем истинных патриотов, всех, кто преданно служит своей стране, укрепляет могущество России, кто ежедневным трудом способствует процветанию своего любимого города и, несомненно, является надёжной опорой для своей семьи!

Желаю вам здоровья, крепости духа, достатка и новых свершений под мирным небом! Ведь только в мире и спокойствии мы можем уверенно смотреть в будущее и растить счастливых детей!


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Сегодня в 10:31, просмотров: 353, комментариев: 5


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:42
23 февраля 1943 года почти все государства (!!!), участвовавшие в интервенции и помогавшие белогвардейским генералам в борьбе против Советской власти в 1918–1920 годах, прислали поздравления и приветствия к 25-летнему юбилею Красной Армии, которую они хотели уничтожить четверть века тому назад. Они еще раз наглядно убедились, что нет и не будет никогда такой силы, которая смогла бы уничтожить Советскую власть, завоевания Великой Октябрьской революции. Десятки видных иностранных государственных и общественных деятелей прислали приветствия с выражением уважения, восхищения и благодарности Красной Армии.
Страшно подумать, что случилось бы с нашей страной, если бы не была осуществлена сталинская программа индустриализации. Мы оказались бы безоружными перед врагом. Мы были бы втянуты в "войну опасную и смертельную, войну кровавую и неравную, ибо в этой войне мы были бы почти что безоружны перед врагами, имеющими в своём распоряжении все современные средства нападения.
ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА США ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА:
«От имени народа Соединенных Штатов, я хочу выразить Красной Армии по случаю ее 25-й годовщины наше глубокое восхищение ее великолепными, непревзойденными во всей истории, достижениями. В течение многих месяцев, несмотря на громадные потери материалов, транспортных средств и территории, Красная Армия не давала возможности самому могущественному врагу достичь победы. Она остановила его под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на Кавказе, и наконец, в бессмертном Сталинградском сражении Красная Армия не только нанесла поражение противнику, но и перешла в великое наступление, которое по-прежнему успешно развивается вдоль всего фронта, от Балтики до Черного моря. Вынужденное отступление противника дорого обходится ему людьми, материалами, территорией и в особенности тяжело отражается на его моральном состоянии. Подобных достижений может добиться только армия, обладающая умелым руководством, прочной организацией, соответствующей подготовкой и, прежде всего, решимостью победить противника, невзирая на собственные жертвы.
В то же самое время я хочу воздать должное русскому народу, в котором Красная Армия берет свои истоки и от которого она получает своих мужчин, женщин и снабжение. Русский народ также отдает все свои силы войне и приносит высшие жертвы. Красная Армия и русский народ, несомненно, заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов.
ОТВЕТ СТАЛИНА И.В.:
«Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше дружественное послание по случаю 25-й годовщины Красной Армии и за высокую оценку ее боевых успехов.
Разделяю Вашу уверенность в том, что эти успехи открывают путь к конечному поражению нашего общего врага, который должен быть и будет сокрушен объединенной мощью наших стран и всех свободолюбивых народов".
tanatos49 Альберт Леонов
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Сегодня в 12:02
>>участвовавшие в интервенции и помогавшие белогвардейским генералам в борьбе против Советской власти<<
>>Красной Армии, которую они хотели уничтожить четверть века тому назад<<
>>если бы не была осуществлена сталинская программа индустриализации<<
>>мы были бы почти что безоружны перед врагами<<
Не порите чушь, ей больно.
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:29
не так было?! или у каждого своя история?
Швондер
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Сегодня в 15:51
Два дебила тоже сила
Сергей Б
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Сегодня в 16:43
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор.

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