Дорогие сургутяне! Уважаемые ветераны!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля, в день памяти и гордости, чести и достоинства, мужества и доблести, мы не только отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже интересов нашей Родины и выражаем глубокую признательность ветеранам боевых действий! Мы чествуем истинных патриотов, всех, кто преданно служит своей стране, укрепляет могущество России, кто ежедневным трудом способствует процветанию своего любимого города и, несомненно, является надёжной опорой для своей семьи!

Желаю вам здоровья, крепости духа, достатка и новых свершений под мирным небом! Ведь только в мире и спокойствии мы можем уверенно смотреть в будущее и растить счастливых детей!