​Не очень интересно, но точно не обидно. Аудитория siapress.ru о снятом с проката фильме «Смерть Сталина» // ИНФОГРАФИКА

45 процентов голосующей аудитории siapress.ru заявили, что не хотят смотреть снятый с проката в России фильм «Смерть Сталина». В свою очередь 41,7 процента респондентов завили обратное –им фильм интересен. 13,3 процента не смогли определиться с ответом на соответствующий вопрос.





При этом большинство (59,3 процента) не оскорбились бы данным фильмом. В то время, как чувства 30,7 процента опрошенных фильм мог бы оскорбить. В этом вопросе неопределенных осталось 10 процентов.