Дорогие друзья, коллеги, сургутяне!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести на все времена.

В памяти сегодняшних и будущих потомков навсегда сохранятся подвиги многих поколений воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к родному краю, мужество и героизм.

В этот праздничный февральский день позвольте пожелать Вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех Ваших желаний и высоких достижений в нелегком труде на благо города и России!

Василий Юркин, директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»