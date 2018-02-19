​«Университет-Югра» одержал неожиданно легкую победу над мощным соперником. Впереди – игра с лидером Суперлиги // ВИДЕО

Сургутские баскетболисты на домашней площадке одолели серьезного соперника – клуб «ЦСКА-2», который буквально две игры назад находился на четвертом месте Суперлиги-1, но теперь уже окончательно уступил эту строчку «Университету-Югра». Счет в матче оказался даже более разгромным, чем против объективно более слабого «Купол-Родники» – 104:80 (против ижевской команды было 103:88).

Теперь у сургутской команды 48 очков и две выездные игры на этой неделе. Сначала «студенты» встретятся с лидером турнирной таблицы – командой «Самара». Она проигрывает лишь каждый пятый матч в Суперлиге-1 и соперничает за первенство со «Спартаком-Приморье» (Владивосток). «Самаре» наша команда за этот сезон проиграла дважды – сначала довольно серьезно (74:91), потом – в более плотной борьбе (55:69). Возможно, на кураже победной серии сургутяне смогут в третьей игре дать бой лидерам турнира. Матч пройдет 22 марта, ссылку на его трансляцию можно будет увидеть на сайте клуба.

А в воскресенье «Университету-Югра» предстоит более простой матч – против аутсайдера Суперлиги, команды «БК-Рязань». Этот коллектив выигрывает лишь один из десяти матчей этого сезона, и уже дважды проиграл сургутским баскетболистам.

Напомним, что до конца первого этапа Суперлиги-1 осталось немногим более месяца. В марте «Университет-Югра» сыграет восемь матчей, четыре из них – на домашней площадке СОК «Энергетик». Расписание сложилось удачно в том плане, что в родных стенах наши баскетболисты примут самых сложных соперников, с которыми идет борьба за топ-3 турнира – «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Урал» (Екатеринбург) и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда).