Уважаемые сургутяне!

Всем известно о настороженном отношении городской общественности к судьбе Ботанического сада и парка «За Саймой». Я говорил с главой города, выезжал на место, и мы склоняемся к тому, чтобы было принято решение наложить мораторий на три года на любые действия связанные с парком: никакого строительства, никаких работ. Единственная оговорка – это уход за садом.

У нас есть перспектива найти выход из ситуации в пользу сургутян. Мы объездили местность – условный треугольник улиц Каролинского, Университетской и Пролетарского проспекта.

На сегодняшний момент здесь заканчивается строительство перинатального центра, основная территория пустует, только предполагаются объекты, также есть небольшой лес. Мы предлагаем сохранить зеленую зону, сделать ландшафтный дизайн, пруд и объединить эту зону с парком «За Саймой». Именно там сделать аллеи, где смогут кататься на лыжах и прогуливаться с колясками сургутяне. Необходимо построить здесь ресторан и гостиницу, так как будущие мамы лежат на сохранении и по несколько месяцев, и бюджетный отель для семьи беременной женщины будет актуален. Со стороны улицы Захарова мы предлагаем сохранить лес и создать парк культуры и отдыха, где будет, в том числе, колесо обозрения.

Таким образом, мы получим две новые парковые зоны и не потеряем парк «За Саймой». Что касается последнего, я думаю его нужно проектировать при активном участии экологов сургутского университета.

Также хотелось бы коснуться вопроса станции юных натуралистов. На месте, где она сейчас, расширяться невозможно. Поэтому я предлагаю в зоне, где будет новый мост через Обь, сделать большой зоопарк, там можно будет также построить гостиницы, рестораны и этнографическую деревню, о которой говорим уже более 10 лет. Получится прекрасная туристическая зона! А на месте станции юннатов построить океанариум.

Уважаемые депутаты, выделите деньги на покупку оборудования для очистки Саймы. Раньше, лет 10 назад, в реке была рыба, бобры, утки, а сейчас все запоганено, уничтожена экосистема. Я считаю, что нужно создать стратегию по очистке парка «За Саймой».

Из выступления Атанаса Атанасова в думе Сургута 12 февраля.

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