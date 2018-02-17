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Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ

http://deswal.ru/
http://deswal.ru/

Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.

1) Анфила́да (фр. Enfilade от enfiler — нанизывать на нитку) — ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов (помещений, дворов, градостроительных пространств), расположенных на одной оси, что создаёт сквозную перспективу. Интерьерные анфилады жилых и парадных помещений получили широкое распространение в архитектуре барокко и классицизма.

2) Бельведе́р (от итал. belvedere — «прекрасный вид») — лёгкая постройка на возвышенном месте, позволяющая обозревать окрестности. Кроме отдельно стоящей постройки, бельведером может называться надстройка над зданием, вышка. Например, башня, с широкими застеклёнными или открытыми отверстиями

3) А́брис (от нем. Abriß или через польск.abrys от рус.обрисовка; фр.dessin au trait) —рисунок в линиях и без тени; также обводка контуров рисунка.

4) Гриза́йль (фр.Grisaille от gris — серый) — вид живописи, выполняемой тональными градациями одного цвета, чаще всего сепии или серого, а также техника создания нарисованных барельефов и других архитектурных или скульптурных элементов. В гризайли учитывается только тон предмета, а цвет не имеет значения.

5) Артха́ус (англ. Arthouse, букв. «дом искусств») — кинопрокатная ниша, в которую попадают фильмы, не рассчитанные на широкую аудиторию, демонстрирующиеся, как правило, в специализированных (артхаусных) кинотеатрах. К категории артхауса относят фестивальное немейнстримовое кино, жанровые картины, расширяющие представления о жанре, работы классиков мирового кинематографа (авторское кино), кино этнических и сексуальных меньшинств, а также так называемое интеллектуальное кино. Само понятие «артхаус» возникло во второй половине 1940-х годов в США, где так стали называть кинотеатры, специализирующиеся на показе классических довоенных голливудских лент, а также фильмов иностранного (то есть неамериканского) и местного независимого производства.

6) Бадди-муви (англ.buddymovie, вольный перевод —приятельский фильм) — поджанр художественного фильма, в котором действуют двое главных героев, связанных дружбой.

7) Акко́рд (фр.accord, итал.accordo, от позднелат. accordo — согласовываю) — сочетание трёх и более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. Применительно к музыке барокко и классико-романтического периода данный термин используется главным образом по отношению к созвучиям терцовой структуры. Применительно к музыке XX века «аккордами» называют любые вертикальные созвучия (в том числе и нетерцовой структуры) кроме соноров.

8) Багате́ль (фр.bagatelle — маленькая изящная вещь, безделушка) — это небольшая, лёгкая в исполнении музыкальная пьеса, главным образом для фортепиано.

9) Антите́за, антите́зис (от др.-греч.ἀντίθεσις «противопоставление») — риторическое противопоставление, стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.

10) Бестиа́рий (отлат. bestia, «зверь») —средневековый сборник зоологических статей (с иллюстрациями), в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями. Один из первых источников бестиариев — греческий трактат «Физиолог». Наиболее известны старо-французские бестиарии: Ph. de Thaon’a (XII век), Gervaise (XIII), Ришара де Фурниваля (XIII, изд. Hippeau, 1860) и др.


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Сегодня в 23:07, просмотров: 119, комментариев: 0


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