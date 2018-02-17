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Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА

Мнения читателей siapress.ruо «кремлевском списке» оказались разделены практически поровну. Так 25,6 процентов проголосовавших считают его актом агрессии со стороны правительства США. Вариант, что «кремлевский список» может сделать Россию лучше, выбрали 30,1 процент читателей siapress.ru. В то же время, 28 процентов из них уверены, что документ является обычным образчиком бюрократии. Еще 9,9 процента так и не смогли определиться со своим отношением, а в 6,2 процента вообще ничего не знают о «кремлевском списке».


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Сегодня в 19:34, просмотров: 134, комментариев: 0


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