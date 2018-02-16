Вчера был опубликован блог про выставку художника Артема Мунтяна. Мы попросили прокомментировать описанную ситуацию известную сургутскую художницу Елену Сухову.

«Любая выставка проводится под патронажем куратора. Он берет на себя ответственность не только за выбор работы, но и за удачную экспозицию всей выставки. Такая практика отношений художников и галерей сложилась во всем мире», — рассказывает Елена.

Художница поделилась информацией о собственном опыте и отметила, что «нормально, когда из 40 картин возьмут только 30» — в этой сфере всякое бывает. «Когда работу не берут и объясняют, почему — надо вообще сказать спасибо за возможность диалога», — отмечает Елена Сухова. «Я бы так остро не реагировала на то, что работу не взяли. Либо работа достаточно некачественна, слишком подражательна, а, может быть, не подошла данной выставке по концепции. Здесь не должно быть места обиде», — считает художница.

Основная проблема, которая, к сожалению, не была озвучена в тексте про выставку Мунтяна, звучит, по мнению Елены, так: «Я могу констатировать факт, что у нас нет диалога!» Именно его отсутствие порождает странные решения о поспешном закрытии выставок и тому подобное. Именно поэтому, может быть, вышло недопонимание в истории с Артемом.

По словам Елены Суховой, адекватная цензура — не так уж плохо. Это касается оценки качества. Однако данная тема не так проста и заслуживает отдельной статьи, уверена она. «Художника выставляют. Разве это плохо? У нас осталось не так много художественных галерей и музеев. Конечно же, их надо ценить, — подытоживает Елена. — Вообще, было бы здорово иметь площадку для художественного диалога».