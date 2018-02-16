ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

В преддверии Дня защитника Отечества siapress.ru решил найти в Сургуте (или неподалеку от города) необычные предложения для подарков сильной половине человечества. А затем мы попросили мужчин разных возрастов и профессий расставить эти предложения в порядке возрастания привлекательности.

В итоге получился такой интересный рейтинг, который, надеемся, поможет прекрасным девушкам выбрать необычный и запоминающийся подарок.

Но общий вывод, как ни крути, банален — привлекательность презента все же зависит от увлечений, возраста и характера мужчины.

10 место. Запас носков в консервных банках





Обычные носки, даже так креативно закатанные в консервные банки, к сожалению, не пришлись по душе большей части опрошенных мужчин (хотя, признаемся, в паре случаев именно этот подарок был отмечен как самый привлекательный).

9 место. Портрет, выжженный на дереве





Такой подарок, как портрет, судя по мнению большинства респондентов — не самый лучший выбор. «Я, конечно, эгоист, но не до такой степени», «Портрет? Спасибо, я не столь нарцисстичен» — эти комментарии хорошо отражают настрой почти всех опрошенных. Хотя… один мужчина все же поставил этот презент на первое место!

8 место. Мужской букет





Популярные в последнее время съедобные букеты нравятся мужчинам в качестве подарка, но не так сильно, как другие предложенные нами варианты. Плюс этого презента в том, что его можно сделать самостоятельно — покупаем сок/алкоголь/колбаски/сыры (все, что любит получатель), подарочную упаковку, ленточку и вуаля!

7 место. Тайник-бар





Что не говори, а суровые северные мужчины все же хотят иметь такую необычную штуку, как бар-тайник. Будет он замаскирован под видом канистры, книжной полки или бочки — такое «тайное место пригодится в хозяйстве».

6 место. Час в виртуальной реальности





Возможность попробовать уникальную технологию, которая позволяет полностью погрузиться в новую реальность и взаимодействовать с ней, разделила наших респондентов на два лагеря — кто-то поставил ее на первое место, а кто-то решил, что такой подарок не самый лучший.

5 место. Массаж





Отметим, что в опросе пункт массаж выглядел так: Массаж (любой вид). Стоит ли говорить, какая разновидность этой процедуры стала самой востребованной? Подсказка: «… сходил бы, будь я холост»

4 место. Полет в аэротрубе





Возможность опробовать симулятор свободного падения — безопасную альтернативу парашютному прыжку, пожелали видеть в качестве подарка немало мужчин. В нескольких случаях этот вариант оказывался на первом и втором месте.

3 место. Прогулка на снегоходе





Прогулка на снегоходе в сопровождении опытных инструкторов по дикому лесу с различными естественными препятствиями замыкает тройку лидеров среди пожеланий сургутских мужчин. Тут даже есть дополнительная приписка: «главное, чтобы за рулем был я один».

2 место. Гонка на картинге





"Не просто один раз по кругу проехать", а именно с элементом соревнования (мужской инстинкт берет верх). Благо в Сургуте есть компании, позволяющие арендовать час трассы для нескольких человек.

1 место. Стрельба из настоящего оружия





Стрельба из настоящих пистолетов или винтовок — лидер нашего рейтинга, набравший рекордное количество первых мест. Подсказка: найти в Сургуте стрелковый клуб нам не удалось, зато такой есть в Нижневартовске. А незабываемый опыт, думаем, стоит того, чтобы проехать даже порядка 200 км.