​«Путешествие — это не наука»

12 февраля, в культурном центре «Порт» состоялась встреча Сургутян с путешественниками вокруг света Джоном и Евой Махони. Джон-канадец, лингвист, свободно владеющий несколькими языками, в том числе и русским, Ева-москвичка и врач по образованию. Они, поженившись в 2014 году, решили что однообразная и рутинная жизнь не для них, и, накопив определеннуюсумму, отправились в 2015 году в кругосветное путешествие автостопом. За 2 года пути они посетили 33 страны на 5 континентах. На встрече в «Порту» они поделились опытом и рассказали увлекательные истории о своём путешествии.

О хороших людях:

«Люди - это лучшая часть путешествия»

Джон: Люди, замечательны. С нами случилась одна история в Перу. Мы ловили машину автостопом около трассы, и там был киоск-кафе, женщина попросила меня помочь передвигать тент большой, я согласился, оказалось там дело не на 5 минут. Меня попросили носить большие и тяжелые камни, и я думаю, блин, это много работы на самом деле, а нам нужно ехать дальше. Я доделал все, что меня просили. В итоге я жалел, что у меня были такие мысли, потому что после проделанной работы, она накормила нас вкусной едой и даже помогла найти машину. Это прекрасная женщина нам столько всего дала за то, что я ей немного помог. И мы вновь и вновь убеждаемся, что люди по всему миру очень хорошие.

О деньгах:

Первый месяц в России, мы тратили 4,5 доллара в день, и мы подумали, если мы так можем делать в России, то, наверное, можно это попробовать и в Монголии, и в Китае. У нас была такая цель — тратить 5 долларов в день, не считая визы и пары перелетов. И у нас получалось, где то чуть больше, где-то чуть меньше. Был очень интересный опыт, мы поняли, что жить на 5 долларов не так уж и сложно.

Всего мы потратили: 12 043,59 долларов. В эти расходы входят также деньги, потраченные на машины, так как в некоторых местах невозможно было добираться автостопом, и мы снимали машины.

Копили мы примерно 8 — 9 месяцев живя в Москве.

О страхе автостопа:

«Мир не такой уж и страшный»

Ева: Да, поначалу было страшно, у меня не было опыта автостопа как у Джона.

Джон: Я занимался автостопом в Израиле, Канаде и Украине примерно 3 тыс. километров, мне казалось это немного. Самое сложное начать, вот первый человек, первая машина, было волнительно. Когда только первая машина остановилась и нас подвезла, сразу спокойней стало.

Ева: Это смешно рассказывать, но у меня очень сильно стучало сердце, первый водитель, кстати, который нас подвез, была моя мама. Она отвезла нас на 300 километров от Москвы. Было очень сложно прощаться, потому что было непонятно когда мы в следующий раз увидимся, было сложно эмоционально, мы плакали, обнимались. А вот настоящий первый человек, который остановился и согласился нас подвести, был мужчина. Я его так благодарила, и в тот же момент мне было очень страшно, я сидела и думала, он маньяк или нет. Смотрю, у него есть детское сидение, вроде бы есть ребенок, значит, семьянин и порядочный человек, что минимизирует наш риск. С каждой машиной становилось все легче. Люди сами боятся подбирать кого-то на трассе. Мы ожидаем друг от друга доверия, и в большинстве случаев нам попадались и попадаются хорошие и приятные люди. У нас не было плохого опыта во все время автостопа, во всем мире есть добрые люди. Поэтому со временем страх автостопа и неизвестности ушел.

О современных технологиях:

Джон: Сейчас безумно легко путешествовать благодаря одному смартфону. Если раньше чтобы приехать в страну и вот так путешествовать по городам, нужно было найти карту на английском языке, разобраться в этой карте и понять, как действовать, то сейчас даже карту носить с собой не надо. В простом телефоне есть куча программ, которые облегчают жизнь таким людям как, мы с Евой. Те же самые карты, ты просто загружаешь в смартфон 1 карту, и можешь пользоваться ей без интернета в любом уголке мира. Программа Couchsurfing, в которой люди оставляют свои адреса, и ты можешь договориться, приехать и переночевать у них, это так здорово. Программа BlaBlaCar нам тоже очень помогла, человек также оставляет свои данные и куда, во сколько едет, и берет с собой попутчиков. Все это гораздо облегчило наше кругосветное путешествие.

О планах после кругосветного путешествия:

Ева: Когда мы приедем в Москву, я не знаю, что мы будем делать, но в это путешествие я поняла, что могу быть кем угодно, и делать все что угодно. И у меня нет никаких сомнений, что, за что бы мы ни взялись с Джоном, мы добьемся какого-то успеха в этом.

Джон: Есть планы, есть какие-то мечты и цели. Ближайшее время, года 4 — 5, мы будем жить в рамках цели — двойное гражданство. Все время путешествия у меня Канадское гражданство и Юго-Российское, иногда это неудобно, так как если что-то случилось бы и нам нужно было вернуться домой, меня б не пустили в Россию, потому что у меня не было визы. В общем, мы хотим решить этот вопрос, чтобы у нас было двойное гражданство. Это означает, что мы будем жить какое-то время в России и какое-то время в Канаде. Мы также хотим детей, и продолжать путешествовать. Когда будет двойное гражданство, планируем жить в других странах — это Бразилия, может быть Китай, Израиль. Много разных идей. Можно путешествовать на машине, может быть дом на колесах. Также, путешествовать с детьми, это будет очень интересно и по-новому для нас.

Об отношениях между супругами:

Джон: В этой поездке мы научились делать так, чтобы супруг или супруга, в моем случае у Евы было все хорошо и ей было удобно. Если есть какие-то проблемы, чтобы я это знал и помогал ей. И это взаимно, Ева мне помогает во всем, это очень круто, когда есть такой один самый любимый человек, с которым у вас все взаимно.

Ева: Мы научились очень быстро просить прощения в этом путешествии. И для меня главное не делать то, что бы могло подорвать доверие Джона ко мне. Потомучто столько людей в мире, расстаются из-за того, что между ними нет доверия, потомучто я не знаю, как можно вообще вернуть доверие. Единицы находят в себе силы, чтобы это сделать. Это как в медицине, лучше болезнь предотвращать, чем ее лечить. И также в любви, лучше мериться, потому что жалко, когда ты находишь партнера себе на всю жизнь и проводишь какое-то время своей жизни, ненавидя его, или когда тебе неприятно с ним стоять из-за накопившейся обиды. Поэтому, когда что-то происходит, мы быстро миримся.

Джон: Мой ответ, вообще, в одном слове – это честность. Быть открытым друг с другом, делиться с партнером тем, что чувствуешь, о чем думаешь, и тогда будет гораздо меньше проблем. Если я скажу, допустим: «Мне не нравится, как ты это делаешь» — это будет плохо, нет, на самом деле это намного лучше чем жить 30 лет с человеком, который делает то, что тебе не нравится и не говорить этому человеку об этом.

О странах:

Джон: Я не могу составить список стран, которые мне больше всего или меньше всего понравились. Все страны по-своему хороши, и по-своему нам понравились. Мне очень нравится Бразилия, например, мы были очень впечатлены от Мексики, Китая, Индии, Колумбии, если мы продолжим перечислять, то тут будут все страны, в которых мы бывали. Вот Судан нам понравился, Намибия, Ботсвана, вот там очень много диких зверей.

Ева: Столько прекрасных стран, но вот больше всего нам запомнились люди в этих странах. Сейчас, когда мы смотрим на глобус или на карту, мы не думаем о Судане как о стране, зажатой между Египтом и Эфиопией, мы сразу представляем те семьи прекрасные в деревнях, городах у которых мы останавливались. И это так прекрасно, вот ты смотришь на карту, и думаешь, что у тебя везде есть друзья, которые тебя приютят. Это волшебно, эти воспоминания греют, и это делает невозможным сказать, что страна была лучше или хуже.

О важных вещах в дороге:

«Нам много не нужно»

Джон: Мы взяли больше чем надо, много вещей мы не использовали, и от какой-то части ненужных предметов мы избавились. На самом деле главное в путешествии – это паспорт и иметь немного денег и одежды, остальное либо лишнее, либо помогает, но оставить это не критично. Не нужно так много заморачиваться, во время путешествия ты понимаешь, что, допустим, в сезон дождей в какой-либо стране пригодился бы дождевик, но, как правило, все это можно покупать в дороге. Поэтому лучше меньше брать.

О выборе маршрута:

Джон: Мы просто лежали на полу с большой картой и выбирали приблизительный маршрут. Куда проще добраться, где было бы здорово побывать, и мы решили двигаться в сторону Азии, хочется ее посмотреть. Потом когда ты уже в Китае, вот Вьетнам рядом, а из Вьетнама в Камбоджи. И мы доехали до Африки, подумали, как мы можем пропустить целый континент и поехали в Южную Америку и так далее.

Ева: С городами было еще проще, мы смотрели на карту и думали, сколько мы за день сможем осилить автостопом. Допустим, в Китае, за день легко осилить 800 километров, в то время как в Индии 200 будет уже сложно. И когда ты вливаешься в этот процесс, ты уже понимаешь, насколько быстро ты можешь передвигаться, и мы просто наугад смотрели. Этот город в 600 километрах, должны успеть и мы писали на Couchsurfing людям когда мы приедем, и мы были всегда так счастливы оказаться в городах, которые не указаны в путеводителях, но там живут люди. Они нам показывали какие-то красивые места, достопримечательности, еду, рассказывали почему они живут именно здесь. Вот как-то так мы и выбирали наш маршрут.

Факты: