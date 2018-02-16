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​Убрать бы в стол тетрадь

Японские уроки любования природой в наше расписание не впишутся?

Сегодня обратила внимание, что в сургутских дворах совсем пусто. Когда моему поколению было 7-10 лет, дворовая ребятня высыпалась на улицу в любую погоду, в любой день недели, пока домой не загонят. Строили снежные крепости, делили качели, висели на перекладинах для ковров. Сейчас в каждом районе есть детские площадки, причем, хорошие, а детей нет.

Причем, погода вполне позволяет выйти с ледянками, лопатами на свежий воздух, и уроков нет — школы закрыты на карантин. Допустим, часть ребят болеет, собственно, поэтому и приостановлены занятия. Но, во-первых, проветриваться все равно надо, даже на больничном, а во-вторых, где же те сотни ребят, которые благодаря «беби-буму» прошлых лет, учатся нынче в четвертом «К», пятом «Н»?

Внеплановые каникулы в виде актировок и карантина вовсе не повод закинуть портфель и бежать на каток. Согласно распоряжению департамента образования, занятия отменены лишь в очной форме, поэтому дистанционно дети ежедневно получают домашку. Попробуй-ка не сделай норму в день – завтра будет больше. Еще есть категория школьников, которым приходится совсем несладко: они занимаются с репетиторами дни напролет. Иначе не сдать ГЕА или ЕГЭ.

Также выяснилось, что недельную фору учащиеся используют для сдачи хвостов и научных проектов. Они есть во всех школах, с первого класса! Презентация, доклад или исследование – это все кропотливая работа, требующая усидчивости. Причем, за компьютером. А если школьник первую половину дня смотрит в монитор по делу, а во вторую от безделья, сидя в соцсетях, это мало похоже на отдых.

Но опрос семейных показал, что все-таки доступ в интернет большинством родителей ограничивается. Где же тогда детишки отдыхают от учебы?

Сразу подумалось о торговых центрах. Там можно встретить гораздо больше посетителей «до 16-ти», чем во дворах и в парке. Но все-таки их не толпы, и это радует – ажиотаж спал. Как поделились друзья и знакомые, выручают кружки и секции. Они в большинстве своем на карантин не закрылись. «У нас весь день расписан: утром задания, который прислал учитель, обед, потом бассейн или музыкалка, потом небольшой отдых с подружками», - делится одна из мам. Чаще родители развозят ребят на машине, потому что переживают за их безопасность, особенно зимой, когда рано темнеет.

Думается, что по этой причине многих детей просто не пускают одних во двор. Работающим родителям проще контролировать школьника, сидящего в квартире. Однако педиатры категорически против образа жизни комнатного растения.


Как жаль, что нет у нас такого урока, как в Японии – любование природой! Дистанционно или очно — неважно. Дети меньше болеют, любуясь, пусть не пейзажами восходящего солнца, но все же родной природой.Ведь урбанизация в первую очередь отражается на них. Повезло тем, кто живет в районе парка, но зачастую в новых микрорайонах города совсем скудные придомовые территории без деревьев. Знакомимся с лесом по книгам, картинкам, фильмам, но почти ничего не знаем из личного опыта», - сетует детский невролог Любовь Архипова.

А что? Если школьникам отправляют д/з во время карантина, значит таким же образом можно отправить их на физ-ру с лыжами. И для карантина, возможно, будет меньше поводов.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 307, комментариев: 0


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