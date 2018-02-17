Гни свою линию!

Атмосфера в Сургутском художественном музее, как всегда, обещала нам интересную культурную программу. И действительно. В просторном светлом зале музея, разных размеров и форм были представлены работы Алексея Скрипина, объединённые в концептуальную выставку «Линии». Преобладающие черно-белые узоры вырисовывали витиеватые фигуры, повествующие зрителю о простоте и сложности техники рисунка, ситуации, идеи.

Вот, что автор говорит о выставке:

- Я хочу попытаться визуализировать свои представления о свете и тьме, огне и воде, музыке и литературе; о жизни, мягкости и строгости, наивности и ненужности, и многом другом. Через ЛИНИИ.

Алексей смело высказывается о высоких чувствах и не лишен чувства юмора.

- У коллажа «Вдохновение» очень длинная история. Эти четыре фотографии были сняты давно - в 2014 году на Байкале. С утра ходил по берегу и увидел линии: одна, вторая, третья… Когда просматривал последний снимок, увидел образ девы (если присмотреться, его там видно), вот и понял, зачем все это было сделано. Наступило вдохновение. Работа «Бюрократия» навеяна моими скитаниями, связанными с приватизаций квартиры и узакониванием перепланировки. А что касается «Любви», могу сказать, что из геометрии известно: две параллельные линии не пересекаются, а любовь? Любовь выше всех этих законов, поэтому и судьбы двух людей могут соединиться воедино, - рассказал Алексей Скрипин.

С поздравительным словом выступила директор музея Светлана Круглова. Отметим, что экспозиция представлена в рамках проекта «Музей и Художник. Роман с продолжением…».

- Знакомство с Алексеем Срипиным произошло на выставке «Миф о мифе», где он поразил всех своим удивительным взглядом на многие вещи. У нас еще проходила выставка фотоклуба «Отражение». И в одной из наших бесед Алексей сказал, что у него есть задумка, много мыслей, которые уже просятся на бумагу.

Слово было предоставлено и председателю Комитета культуры и туризма Владимиру Фризену:

- Есть фотографы, художники, фотохудожники… А есть люди, которых нельзя назвать только одним из этих определений. Их зовут творческими личностями. Когда я зашел в зал и не увидел ни одной фотографии, лишний раз только убедился в одном: Алексей умело совмещает в себе и художника, и фотографа.

Поддержать автора выставки пришли его коллеги, друзья и близкие. Они подчеркнули важность творческого начала и желали не останавливаться на достигнутом.

А в завершении вечера Алексей, смело расположившись на концептуальном матраце, скандировал стихотворение «Рыбы зимой» . Браво!

Для справки:

Алексей Скрипин - известный фотохудожник, экспериментатор, человек с удивительным взглядом на изобразительность окружающего мира, с талантом, который дарован не каждому. Выпускник интернет-проекта «Фотонаука». В 2011 году в фотошколе «Светопись» закончил авторский курс «Художественная фотография» Георгия Корченкина (Сургут). До недавнего времени был известен как концептуальный фотохудожник. В настоящее время является председателем клуба «Отражение» и председателем регионального отделения Союза фотохудожников России в Югре.