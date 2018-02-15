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​За «Разное»

Как и почему в Сургуте «запретили» две картины художника Артёма Мунтяна

Сегодня в культурном центре «Порт» завершилась выставка нижневартовского художника Артема Мунтяна с отвлеченным, но всеобъемлющим названием «Разное». Пожалуй, именно этим словом можно было бы охарактеризовать саму суть живописи. Она имеет право быть разной. Жаль, что некоторые люди его попирают. Но об этом чуть позже.

Знакомьтесь, это Артем. Молодой живописец, член творческого союза художников, выпускник художественно-графического НВГУ, преподаватель Детской школы искусств.

Фото Ю. Семенкова

Он не боится экспериментов, ищет свой путь и мечтает развить собственный художественный почерк. Я спрашиваю, мог бы Артем назвать себя экспрессионистом? Он смущенно отвечает, что ему близко это направление, но он пока что «только стремится к нему». Творчество Артема изобилует отсылками к известным художникам, чьи картины подрывали обыденность арт-пространства ХХ века. Вот, например, привет «главному пульверизатору» в истории живописи — Джексону Поллоку.

Кстати, слева Мунтян, а справа — Поллок.

Возле этой картины так и хочется поставить лавочку, да? Шутка.

Вся экспозиция Артема — это гимн разному искусству. Приятно было узнать, что сургутяне готовы. Готовы видеть разнообразие. И понимать его. «А в Сургуте вовсю арт кипит! Культурный центр «Порт» — оазис современного искусства, эпицентр экзистенциально-философских бесед в столице нефти и газа. Зацените работы Артема Мунтяна, художника из Нижневартовска», — написала в своем интернет-отзыве посетительница Евгения Банникова.
К слову, сам художник тоже в восторге от реакции посетителей и культурного уровня нашего города. А вот что написано в «книге впечатлений» КЦ «Порт»:

Но любовь к бунтарям вовсе не влечет за собой отсутствие уважения к мастерам старой школы. Посмотрите на свежую интерпретацию классического сюжета с Мадонной и младенцем.

Композицию и цвета Артем оставляет довольно традиционными, однако на старый фундамент он «нанизывает» совершенно новое здание с иными смыслами. Бутылка «Спрайта», вероятно, подразумевает собой молоко современности, к которому жадно тянет руки плачущий младенец наших дней. Как знать, может быть, мы могли бы присобачить туда планшет — и посыл остался бы тем же? Однако приклеенная прямо на холст этикетка топовой газировки выглядит куда оригинальнее и соизмеримее с объектом сравнения.

Артем вообще любит религиозные сюжеты, охотно используя образы ангелов, света и тьмы, надежды и страха. «Я верующий человек, — делится художник. — Я христианин и придерживаюсь православной традиции».

Однако его картину с Иисусом размещать в экспозиции не стали. Без объяснения причин.

«Ее почему-то запретили. Хотя я пытался передать исторический путь христианской церкви, но их, видимо, смутило, что это религиозный сюжет, не знаю, — огорчается Артем. — Оскорблять я никого не хотел, а просто предложил поразмышлять на эту тему».

Любопытно, а картины Гогена и Шагала, например, у нас в городе тоже бы запретили?

«Желтый Христос», Поль Гоген

«Желтый Христос», Марк Захарович Шагал

В немилость «тайных ревизоров» выставки впала и работа, до этого размещавшаяся в Драматическом театре Нижневартовска. Тогда зрители и коллеги художника прозвали ее «Криком», потому что она вызывает ассоциации с творчеством Эдварда Мунка. Но для Сургута она оказалась слишком…какой? Непонятно.

По словам Артема, работа «На золотом квадрате» спокойно висела на выставке «Человек. Земля. Космос» в их драмтеатре и никого не смущала.
«Изначально мы ее повесили, а когда я пришел на открытие, ее уже не было. Сами ребята с «Порта» удивлялись и не понимали, почему», — рассказывает художник.
Картина, кстати, о зависимости человека от богатства, которое бывает материальным и нематериальным. Так объясняет суть полотна сам автор. Но разве его кто-то спросил?

Судя по всему, у нас в городе, действует некий неофициальный цензурный художественный комитет. Мне было интересно узнать причины произошедшего (ну правда, вдруг есть какие-то объективные мотивы), но руководитель культурного центра предпочел не давать комментарий на этот счет. Пока что вся эта прохладная история очень напоминает «Современную идиллию» Салтыкова-Щедрина про чиновников, боящихся, «как бы чего не вышло»:

«Он имел доброе сердце и просвещенный ум, но был беден и дорожил жалованьем. Впоследствии мы узнали, что и у исправника, и у его помощника тоже были добрые сердца и просвещенные умы, но и они дорожили жалованьем. И все корчевские чиновники вообще. Добрые сердца говорили им: оставь! а жалованье подсказывало: как бы чего из этого не вышло!»

Тренд «как бы чего не вышло» хорошо прижился в Сургуте еще в прошлом году. Но тогда хотя бы выставка провокационная была, а здесь-то что не так? Зачем искать инакомыслящую черную кошку в темной комнате, в которой ее, ко всему прочему, нет?


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Сегодня в 18:10, просмотров: 242, комментариев: 0


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