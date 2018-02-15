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​Не верят

Информационный пузырь благообразности сургутской власти, тщательно надуваемый последние полтора года, стремительно схлапывается. Причем как для внешних наблюдателей, так и для «новых» городских руководителей, которые, кажется, до недавних пор были абсолютно уверены в своей неуязвимости перед общественным мнением.

Сначала «отсохло» дело против хлебозавода. Затем неожиданно урегулирован конфликт вокруг хоккейной арены «Титан». Примечательно, что в информационном поле это было подано как закрытие противостояния между двумя бизнес-структурами – владельцами спортобъекта и собственниками земли, куда «вторглась» арена. Про то, что в правовом поле именно администрация города, а не «Сиббизнесстрой», подала в суд на снос «Титана», все как будто забыли.

Параллельно городские власти вроде и попытались «утрамбовать» ботанический сад СурГУ на семи гектарах вместо 15-ти, но и тут нарвались на активное сопротивление общественности и элит – в новой версии соглашения с университетом саду вернули изначальную площадь. При помощи этого вроде как отбились (как минимум временно) от инициативы общественника Атанаса Атанасова, который заявил о сборе подписей за отставку высшего руководства администрации. Это произошло на фоне новостей об аресте бывшего главы Советского района, который ушел с должности именно после аналогичного сбора подписей.

Но и это полбеды. В дело вступила дума Сургута, которая начала предъявлять администрации города хозяйственные по форме, но политические по смыслу претензии. Первой ласточкой было вмешательство депутатов в историю с хлебозаводом, а на днях они вступились за парк «За Саймой» и остановили саму возможность его переустройства и де-факто коммерческого освоения.

Более того, парламентарии теперь задают неудобные вопросы о том, как управляются муниципальные предприятия. Тут тебе и закономерное удивление от креативного кадрового решения, когда выведшая из убытков городской рынок Оксана Мартынова отправляется в отставку, и достойное аплодисментов думское поручение «приватизировать» принадлежащие МУП «РКЦ ЖКХ» акции в полукостромском АО «ЕИРКЦ». В переводе это означает, что наше городское предприятие должно выйти из этой сомнительной сделки с компанией, аффилированной с бывшим работодателем замглавы Алексея Жердева.

Это значит, что городские элиты при поддержке общественности как бы включили «иммунный ответ» на действия приезжих менеджеров, и обратный процесс уже едва ли возможен. Может статься, что городская власть окажется в ситуации из сказки про мальчика и волков. Она так долго рассказывала про себя, какая она хорошая и прогрессивная и как радеет за Сургут, параллельно занимаясь своими делами и не обращая внимания на критику и проблемы, что теперь, даже если новая команда внезапно захочет сделать что-то хорошее, то ей никто не поверит.

Поэтому в ближайшее время стоит ждать, что дума продолжит спокойно, но твердо блокировать все подозрительные активности администрации, в особенности, касающиеся земли и имущества. Возможно, депутаты будут точечно отключать финансирование тех процессов, которые не кажутся им правильными – как это случилось с «модернизацией» парка «За Саймой» (может, это же произойдет и с задумкой по сносу недостроенной станции юннатов). То есть городские депутаты «долго запрягали» и набирали фактуру на то, чтобы зачищать потенциально корыстные задумки исполнительной власти, и, наконец, поехали.

Дальше, вероятнее всего – поиск и отбор новых руководителей для города, который, по слухам, находится в предварительной стадии, но активизируется после выборов президента. Надо полагать, что политическая история Сургута за последние два года станет для будущего руководства администрации методичкой с заглавием: «Как делать не надо».


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Сегодня в 16:35, просмотров: 404, комментариев: 0


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