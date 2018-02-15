​Центру помощи бездомным животным «Переправа» требуется помощь горожан

В прошлом году Общественному движению «Дай лапу» в городе была выделена земля под создание Центра помощи бездомным животным. Сейчас у него появилось название — «Переправа» и отдельная группа в соцсети vk.com/pereprava86.
На текущий момент земельный участок расчищен при содействии строительных компаний города, проведено межевание. Направлено обращение в контрольное управление администрации с просьбой найти собственника строения, которое стоит на нашем участке. Подали заявку на окружную субсидию, готовим масштабную информационную кампанию — нужно широкое освещение этого проекта и, соответственно, привлечение поддержки от строительных компаний, неравнодушных жителей, администрации города и округа. Кроме того, будем подавать заявку на президентский грант и запускать краудфандинговый проект. Уже в конце февраля планируем презентацию проекта Центра помощи бездомным животным
Сумма к сбору немаленькая — в России на строительство подобного центра уходит порядка 15 млн рублей, поэтому ожидать быстрого результата не стоит. Для начала планируется установка трехметрового забора. Только после возведения ограждения можно приступать к установке вольеров, хозяйственных построек, площадок для выгула и дрессировки.
Перевести средства для строительства «Переправы» можно несколькими способами:
Через банкоматы Сбербанка:
1. Выбрать пункт в меню «Прочие платежи»
2. Далее выбрать вкладку «Благотворительные фонды»
3. В списке необходимо выбрать «Дай лапу – помощь бездомным животным»
4. Затем необходимо ввести информацию (ФИО, адрес, допинформация, контактный телефон)
6. Указать сумму платежа
7. Сверить данные и оплатить.
После проведения операции устройство выдаст чек подтверждения платежа.
Sms-пожертвование на номер 7715:
Для отправки пожертвования отправьте смс на номер 7715 с текстом Сургут (с большой буквы) и суммой цифрами (по желанию).
Например, Сургут 200 - будет зачислено 200 рублей на счет. Смс платное.
Расчетный счет для перечисления благотворительных пожертвований:
р/с № 40703810867170000073 в Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г.Тюмень
к/с №30101810800000000651
БИК 047102651
Получатель: Региональное общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу»
ОГРН 1138600000220 (дата регистрации 22.01.2013 г.)
ИНН 8602998045 КПП 860201001
Юридический адрес: 628405, Тюменская область, г. Сургут, ул. Югорская, д. 34
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставные цели, НДС не облагается