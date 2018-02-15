16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,5918   EUR  70,6718  

Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?

Многодетные семьи имеют ряд льгот и привилегий в муниципальных учреждениях города. Однако и разные частные сургутские компании предлагают этой категории граждан свои бонусы — бесплатные посещения и скидки на покупки.

Отметим, что охватить все имеющиеся предложения редакция не в силах, поэтому, если у вас есть иные подтвержденные данные о других компаниях Сургута, вы можете опубликовать их условия в комментариях под материалом.

Кинотеатры


«Галактика» в ТЦ «Союз»:

Можно оформить скидочную карту 30% на покупку билетов на любые фильмы (кроме акционных). Оформление происходит по вторникам с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь копии паспорта и удостоверения многодетных.

«Мир» и «Вершина»:

Бесплатные посещения кино возможны в будни. Дети проходят бесплатно (необходимо на руках иметь копии свидетельств о рождении, удостоверение). Родители могут пройти бесплатно с детьми до пяти лет, в противном случае необходимо купить билет. Бесплатное посещение многодетным семьям не распространяется на фильмы в формате 3Д. Также не всегда есть возможность посетить определенные картины в первую неделю проката. Как отмечают администраторы этих кинотеатров, по каждому сеансу лучше уточнять отдельно по телефонам: 21-47-47 – «Вершина», 36-21-55 – «Мир».

«Каро Фильм»:

В этом кинотеатре многодетные семьи могут получить скидку в 20%. Она действует на все фильмы кроме блокбастеров, не действует в праздничные и предпраздничные дни, в залах IMAX и VIP, не суммируется с другими скидками и акциями. Для получения скидки, необходимо предъявить удостоверение на кассе при покупке билетов.

«Галерея кино»:

Бонусов именно для многодетных семей в этом кинозале нет, но подчеркнем, что тут ежедневно проходят бесплатные кинопоказы, а единая цена на платные фильмы составляет всего 100 рублей.

«Синема парк»:

Тут многодетные семьи могут получить скидку в 20% при предъявлении удостоверения или паспорта (на 16-17 страницах которого должны быть записаны дети). Скидка действуют все дни недели, кроме дней проведения специальных акций (например, СуперВторник). Скидка не распространяется на билеты в залы IMAX, IMAX SAPPHIRE, 4DX, Премиум/PRIME/Business, не распространяется на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий и так далее), а также на детские сеансы «Мувик» и специальные показы.

Другие развлечения

Ручной зоопарк в ТРЦ «Сургут Сити Молл»: Многодетным семьям при посещении всей семьей предоставляется скидка 100% на один детский билет.

Батутный центр «Bananapark» в ТЦ «Союз»: Скидка 30% при предоставлении удостоверения.

Аквапарк в Ледовом дворце: Бесплатные посещения возможны в первую и четвертую субботы месяца, а также во второе и третье воскресенье. Предварительно необходимо записаться по телефону 95-07-95. При посещении предъявляется удостоверение.

Каток в ТРЦ «Сургут Сити Молл»: Скидка 20% при предъявлении удостоверения.

Аквапарк «Аквамарин»: Многодетные получают специальную цену: со среды по воскресенье — 4 часа по 800 рублей за члена семьи (детям ростом до 120 см со среды по пятницу — 100 рублей, а с субботы о воскресенье — 150 руб). Тариф действует при предоставлении удостоверения или паспорта с отметками о наличии детей, а также свидетельств о рождении детей. Сопровождать детей обязательно должны один или два родителя. Скидка распространяется, если на посещение приводят минимум три ребенка.

Happylon в ТРЦ «Сургут Сити Молл»: Многодетные семьи могут оформить тайм-карты со скидкой. Тайм-карта «Полный отрыв» для всей семьи включает все аттракционы и игровые автоматы, кроме призовых. Стоимость: 1 час – 1500 руб, 2 часа – 2000 руб, 3 часа – 2500 руб. Тайм-карта «Все включено» для всей семьи (все аттракционы и игровые автоматы, включая призовые). Стоимость: 1 час + 10 призовых игр – 2000 руб, 2 часа + 20 призовых игр – 2500 руб, 3 часа + 30 призовых игр – 3000 руб. Необходимо предоставить удостоверение.

Покупки

Магазин «Дочки-сыночки» в ТЦ «Агора»: Многодетным можно оформить дополнительные бонусы на бонусную карту: 600 бонусов, если в семье 3 ребенка; 1 000 бонусов, если 4 ребенка; 1 500 бонусов, если 5 и более детей. Для получения бонусов необходимо отправить на электронную почту helpmama@dochkisinochki.ru фотографию или скан свидетельства многодетной семьи, а в письме указать номер бонусной карты +1. Полученные бонусы можно списывать для оплаты любых товаров по стандартным правилам программы лояльности: 1 бонус = 1 рубль. Если в течение месяца бонусы не используются, они сгорают.

Магазин «Маркер Игрушка»: Скидка многодетной семье 15% при предоставлении удостоверения на кассе.

Магазин «Буду Мамой»: Скидка в размере 10% на всю продукцию, кроме уцененного товара. Действует при предъявлении удостоверения и паспорта.

Иное

Центр родительской культуры «Семья»: Скидка на занятия 10% при предъявлении удостоверения.

Стоматологическая клиника «Сальве»: Для многодетных семей проводится профчистка с 20% скидкой. Также можно записаться на бесплатный осмотр стоматолога. Для получения скидки нужно предъявить удостоверение.

Салон красоты «Dipael»: Каждый месяц на семью предоставляется 300 бонусов (1 бонус=1рубль). Кстати, детей-инвалидов салон обслуживает бесплатно.

Детский развивающий центр «Лева»: Скидки для многодетных детей на развивающие занятия: на первого ребенка 10 %, на второго и далее — 20 %. Необходимо предъявить удостоверение.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:42, просмотров: 209, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Центру помощи бездомным животным «Переправа» требуется помощь горожан

​Центру помощи бездомным животным «Переправа» требуется помощь горожан
В России на строительство подобного центра обычно уходит порядка 15 млн рублей
Александра Нуриева, председатель правления ОД "Дай лапу" Сегодня в 16:19
243 1
Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?

Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?
В городе масса привлекательных предложений от частников для семей, имеющих более двух детей
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:42
208 0
«Мне на ребенка не жалко!»

«Мне на ребенка не жалко!»
Родительские форумы, и чаты и «болталки» так убедительно захватили наш досуг, что рубрику «Матьчасть» мы решили сделать постоянной. Здесь можно порассуждать, отделить мух от котлет и ругань от истины. Послушать мнения экспертов и просто горожан, у которых есть дети
Вера Куликова Сегодня в 14:48
330 1
Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты

Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты
Создана рабочая группа, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев
Эдуард Гиниатуллин, руководитель РОО «Страна без наркотиков. Югра» Сегодня в 12:26
438 4
Бойкот не пройдет. Читатели siapress.ru пойдут на выборы президента // ИНФОГРАФИКА

Бойкот не пройдет. Читатели siapress.ru пойдут на выборы президента // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:53
375 13
​Парк «За Саймой» и так перегружен. Может, займемся другими территориями?

​Парк «За Саймой» и так перегружен. Может, займемся другими территориями?
У нас абсолютно неблагоустроенная набережная на речпорту, у нас пустая лыжная база в районе жд, и так далее.
Сергей Васин, депутат думы Сургута 14 февраля в 15:36
815 1
Бумажный или электронный? Голосующая аудитория siapress.ru не сильно придирчива к формату книг // ИНФОГРАФИКА

Бумажный или электронный? Голосующая аудитория siapress.ru не сильно придирчива к формату книг // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 14 февраля в 15:29
427 0
​Парк «За Саймой» должен сохраниться в виде экологического заповедника

​Парк «За Саймой» должен сохраниться в виде экологического заповедника
Никаких кафе или аттракционов там быть не должно
Максим Слепов, депутат думы Сургута 14 февраля в 12:48
615 1
Эти 15 гектаров «ботанического сада» так и останутся зияющей раной на теле парка «За Саймой»?

Эти 15 гектаров «ботанического сада» так и останутся зияющей раной на теле парка «За Саймой»?
И все это время СурГУ объясняет нам, что денег на приведение его в нормальный вид у университета нет, не было и не будет
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 14 февраля в 12:11
883 16
С Днём чужого Валентина? // ЗА и ПРОТИВ

С Днём чужого Валентина? // ЗА и ПРОТИВ
Праздник всех влюблённых глазами сургутян
Надежда Макаренко 14 февраля в 11:28
769 4
Давайте сохраним это святое место для наших детей и внуков без всяких коммерческих составляющих

Давайте сохраним это святое место для наших детей и внуков без всяких коммерческих составляющих
В этом обращении хотелось бы остановиться на отдельных моментах, которые вызывают у нас особую озабоченность. Это проекты застройки парка «За Саймой»
Прихожане Храма Святого великомученика Георгия Победоносца 14 февраля в 10:48
464 1
Прошло три дня, табличку убрали. Но осадочек остался

Прошло три дня, табличку убрали. Но осадочек остался
Очевидно, что если система контроля над размещением рекламы в городе не заработает, то никакими постами мы порядок не наведем.
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 14 февраля в 09:32
1187 5
​Коррекция на глобальных рынках приостановилась // АУДИО, ТЕКСТ

​Коррекция на глобальных рынках приостановилась // АУДИО, ТЕКСТ
К концу минувшей недели индекс Мосбиржи опустился в район 2200 пунктов, потеряв за пять сессий в общей сложности больше 3,5%
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 13 февраля в 14:43
439 0
Встали на лыжи, «радуемся» карантину и пикетируем «остановки Шувалова» // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Встали на лыжи, «радуемся» карантину и пикетируем «остановки Шувалова» // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 12 февраля в 18:55
1040 5
Инна Кудрявцева: «Карантин в Сургуте объявлен не по пневмонии»

Инна Кудрявцева: «Карантин в Сургуте объявлен не по пневмонии»
Новость о пяти летальных исходах пневмонии в Сургуте вырвана из контекста
Вера Куликова 12 февраля в 15:36
4092 0
​Нет кредитов – нет проблем. Голосующая аудитория siapress.ru не имеет проблем с выплатой займов

​Нет кредитов – нет проблем. Голосующая аудитория siapress.ru не имеет проблем с выплатой займов
Редакция СИА-ПРЕСС 12 февраля в 12:17
487 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика