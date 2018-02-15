Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?

Многодетные семьи имеют ряд льгот и привилегий в муниципальных учреждениях города. Однако и разные частные сургутские компании предлагают этой категории граждан свои бонусы — бесплатные посещения и скидки на покупки.

Отметим, что охватить все имеющиеся предложения редакция не в силах, поэтому, если у вас есть иные подтвержденные данные о других компаниях Сургута, вы можете опубликовать их условия в комментариях под материалом.

Кинотеатры





«Галактика» в ТЦ «Союз»:

Можно оформить скидочную карту 30% на покупку билетов на любые фильмы (кроме акционных). Оформление происходит по вторникам с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь копии паспорта и удостоверения многодетных.

«Мир» и «Вершина»:

Бесплатные посещения кино возможны в будни. Дети проходят бесплатно (необходимо на руках иметь копии свидетельств о рождении, удостоверение). Родители могут пройти бесплатно с детьми до пяти лет, в противном случае необходимо купить билет. Бесплатное посещение многодетным семьям не распространяется на фильмы в формате 3Д. Также не всегда есть возможность посетить определенные картины в первую неделю проката. Как отмечают администраторы этих кинотеатров, по каждому сеансу лучше уточнять отдельно по телефонам: 21-47-47 – «Вершина», 36-21-55 – «Мир».

«Каро Фильм»:

В этом кинотеатре многодетные семьи могут получить скидку в 20%. Она действует на все фильмы кроме блокбастеров, не действует в праздничные и предпраздничные дни, в залах IMAX и VIP, не суммируется с другими скидками и акциями. Для получения скидки, необходимо предъявить удостоверение на кассе при покупке билетов.

«Галерея кино»:

Бонусов именно для многодетных семей в этом кинозале нет, но подчеркнем, что тут ежедневно проходят бесплатные кинопоказы, а единая цена на платные фильмы составляет всего 100 рублей.

«Синема парк»:

Тут многодетные семьи могут получить скидку в 20% при предъявлении удостоверения или паспорта (на 16-17 страницах которого должны быть записаны дети). Скидка действуют все дни недели, кроме дней проведения специальных акций (например, СуперВторник). Скидка не распространяется на билеты в залы IMAX, IMAX SAPPHIRE, 4DX, Премиум/PRIME/Business, не распространяется на сеансы альтернативного контента (трансляции оперных спектаклей, балета, спортивных мероприятий и так далее), а также на детские сеансы «Мувик» и специальные показы.

Другие развлечения

Ручной зоопарк в ТРЦ «Сургут Сити Молл»: Многодетным семьям при посещении всей семьей предоставляется скидка 100% на один детский билет.

Батутный центр «Bananapark» в ТЦ «Союз»: Скидка 30% при предоставлении удостоверения.

Аквапарк в Ледовом дворце: Бесплатные посещения возможны в первую и четвертую субботы месяца, а также во второе и третье воскресенье. Предварительно необходимо записаться по телефону 95-07-95. При посещении предъявляется удостоверение.

Каток в ТРЦ «Сургут Сити Молл»: Скидка 20% при предъявлении удостоверения.

Аквапарк «Аквамарин»: Многодетные получают специальную цену: со среды по воскресенье — 4 часа по 800 рублей за члена семьи (детям ростом до 120 см со среды по пятницу — 100 рублей, а с субботы о воскресенье — 150 руб). Тариф действует при предоставлении удостоверения или паспорта с отметками о наличии детей, а также свидетельств о рождении детей. Сопровождать детей обязательно должны один или два родителя. Скидка распространяется, если на посещение приводят минимум три ребенка.

Happylon в ТРЦ «Сургут Сити Молл»: Многодетные семьи могут оформить тайм-карты со скидкой. Тайм-карта «Полный отрыв» для всей семьи включает все аттракционы и игровые автоматы, кроме призовых. Стоимость: 1 час – 1500 руб, 2 часа – 2000 руб, 3 часа – 2500 руб. Тайм-карта «Все включено» для всей семьи (все аттракционы и игровые автоматы, включая призовые). Стоимость: 1 час + 10 призовых игр – 2000 руб, 2 часа + 20 призовых игр – 2500 руб, 3 часа + 30 призовых игр – 3000 руб. Необходимо предоставить удостоверение.

Покупки

Магазин «Дочки-сыночки» в ТЦ «Агора»: Многодетным можно оформить дополнительные бонусы на бонусную карту: 600 бонусов, если в семье 3 ребенка; 1 000 бонусов, если 4 ребенка; 1 500 бонусов, если 5 и более детей. Для получения бонусов необходимо отправить на электронную почту helpmama@dochkisinochki.ru фотографию или скан свидетельства многодетной семьи, а в письме указать номер бонусной карты +1. Полученные бонусы можно списывать для оплаты любых товаров по стандартным правилам программы лояльности: 1 бонус = 1 рубль. Если в течение месяца бонусы не используются, они сгорают.

Магазин «Маркер Игрушка»: Скидка многодетной семье 15% при предоставлении удостоверения на кассе.

Магазин «Буду Мамой»: Скидка в размере 10% на всю продукцию, кроме уцененного товара. Действует при предъявлении удостоверения и паспорта.

Иное

Центр родительской культуры «Семья»: Скидка на занятия 10% при предъявлении удостоверения.

Стоматологическая клиника «Сальве»: Для многодетных семей проводится профчистка с 20% скидкой. Также можно записаться на бесплатный осмотр стоматолога. Для получения скидки нужно предъявить удостоверение.

Салон красоты «Dipael»: Каждый месяц на семью предоставляется 300 бонусов (1 бонус=1рубль). Кстати, детей-инвалидов салон обслуживает бесплатно.

Детский развивающий центр «Лева»: Скидки для многодетных детей на развивающие занятия: на первого ребенка 10 %, на второго и далее — 20 %. Необходимо предъявить удостоверение.