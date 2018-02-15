«Мне на ребенка не жалко!»

Всплески активности в «мамских» форумах происходят сезонно. В основном они приурочены к большим светским праздникам и ключевым событием в насыщенной жизни их жизни чада. Первое такое важное мероприятие – это выпускной в детском саду. К нему родители, дети, воспитатели готовятся чуть ли не весь последний год посещения дошкольного учреждения. Каждый по-своему: дошколята разучиванием душевых песен о прощании с детством, воспитали – подготовкой выпускных документов, родители обсуждением праздничного торжества.

Через эти хлопоты проходит каждый – только с разными потерями. Кто-то только финансовыми, кто-то, увы, теряет и дружеские связи, и чувство меры, и чувство такта. Все потому что родители зачатую не могут договориться. Группа в 30 детей плюс полсотни родителей (в основном, конечно, мамы), которые могут бесконечно болтать, принимая набор решений: сколько сдавать денег, что дарить, какие заказать фотоальбомы, меню, наряды и пр. Благо, встречаться по каждому поводу в актовом зале сада нет возможности. Зато есть родительские чаты, где можно обсуждать меню и подарки бесконечно – мессенджер все стерпит.

«Эти сообщения приходят днем и ночью! Кто-то высказывается против альбомов, кто-то навязывает свои авторские торты, другие жалуются, что не могут сдать такую сумму. Мы не можем ни проголосовать, ни с лимитом определиться, ни деньги собрать», - жалуются мамы в «мамачатах». И это еще самые цензурные формулировки, без эмоций и посыланий друг друга в далекие дали.

После того, как педагогам строго настрого запретили участвовать в подобных обсуждениях, дабы не оказаться втянутыми в коррупционный скандал, задача приведения к единому знаменателю родительских желаний усложнилась. По многим вопросам мамы вполне могли прислушаться к воспитателю, но теперь определить авторитетное мнение среди «мамачатов» трудно. Родительский комитет как правило состоит из декретниц, домохозяек и «опытных пользователей». Важны их способности рулить в прямом и переносном смысле. Закупить-привезти подарки, сделать заказы, организовать бухгалтерию – почти что организовать предприятие. Но вот когда возникают споры, у комитета нет никаких полномочий, потому как все в равных мамаправах. А вот материальное положение у всех разное. И разное представление о масштабах затеи.

К примеру, первое время было дико, что свой «Последний звонок» старшеклассники отмечают первым катанием в лимузине. Теперь на полном серьезе родители арендуют такие авто для своих шестилеток! Дети загружаются в своих бальных платьях в салон и следуют в… нет, пока не в школу, а в ресторан. Там уже накрыты столы: отдельно для детей, для родителей, приглашают и воспитателей, конечно. Им надо отдохнуть от воспитанников, поэтому в этот вечер заказаны аниматоры. «Спайдермены» «белоснежки» и «барбоскины» следят, чтобы детям было весело и сыто, и чтобы они не отвлекали родителей.

Из «мамачатов»:

«Люди, очнитесь, это детский праздник!!! Какой стол для родителей, какое спиртное? «шампанское - это только открыть, а пьют все коньяк» - это кто все?! Почему праздник - это обязательно выпивка и майонезная мешанина? Неужели те, кто молчат, по умолчанию согласны с таким форматом!?»

Кто из родителей уже это проходил, то понимает, что это огромные затраты. Почти как свадьба, только молодые еще ну очень молоды. Но самое интересное, что, оказывается, салют и лимузин – это уже прошлый век! Рынок развлекательно-увеселительных предложений растет гораздо быстрее, чем родительские зарплаты. Но соблазн велик – потянут! Сюрприз для киндера непременно должен быть крутецким и для родителей.

Из «мамачатов»:

«...В нашей группе родители хотят выпускной в аквапарке, чтобы там еще русалки-аниматоры плавали, спасатели были в костюмах щенячьего патруля, а оператор кино снимал! Зачем это надо, что за вечеринка «до 16-ти?»

«...Мол, если вы не можете себе позволить эту фигню, вы скажите, мы вложим, потом отдадите. Ибо «ну как же так»

«...Мы будем угощать детей трехъярусным тортом, где каждый кусочек будет именным. А кто-то даже предлагал позвать шоу Куклачева в ресторан».

Понятно, что фееричные идеи чаще рождаются у людей с достатком. «Мне на ребенка ничего не жалко!» - это фраза очень популярная в «мамачатах». Родители, которым бюджет позволяет фантазировать, находят союзников среди тех, которые не хотят выглядеть неплатежеспособными и тех, кто за любой кипиш, кроме голодовки. Затем к ним подключаются те, кто боится статуса «белая ворона». Возмущаются лишь те, у кого козырь «я ж многодетная мать» и особо принципиальные. Причем, призывы к здравому смыслу, скорее всего, все равно будут расценены по материальному признаку.

Что касается подарков, то запреты одаривать образовательное учреждение по заказу тоже все усложняют. И не поздравить нельзя, и определиться фантазерам-родителям сложно.

Из «мамачатов»:

«Подарки для сотрудников детского сада - 20 человек. Кто все эти люди? Они выполняют свою работу. Ок, ХОРОШО делают свое дело, работают ПО-ПРИЗВАНИЮ. Но! Скажите честно, Вам всем дарят подарки за то, что Вы просто ХОРОШО делаете свою работу? Как коснись отношения - у нас все воспитатели самодуры, тупые и безответственные, а как праздники так давайте на подарки скидываться!»

«…Вот подарки… Одна мама предлагает заказать где-то на сайте, а образцы показывает на своем диване. Это ведь не совсем корректно. И зачем захламлять дом чем-то не нужным от незнакомых людей?»

«…А смысл дарить коллекционный зеленый, если человек пьет только черный? Или может конфеты кто-то вообще не ест? Раньше шампанское и конфеты дарили, как дефицит, а теперь кого этим удивишь? Или оператор – брат свата, недорого берет… Это же все кумовство!»

«…Я вообще не знаю зачем нужны эти фотосесси! Хотите – идите в студию семьей и позируйте. Зачем 30 человек к этому действу привлекать?!»

«...Разве наши подарки определяют отношение к детям? Зачем развращать человека таким подарочным подходом?»

Увы, «развращать подарочным подходом» не получится, потому что мы все уже развращены лет так 30 назад. «А ты презент сделай ей!» Помните, как советовали студенту Горохову? Без презентов и бонусов не прожить. Я даже слышала фразу: «Из покон веков так было и так будет, не спорьте!» Да, вероятно пока не было лимузинов и аниматоров с ресторанами, были колесницы, гувернеры, были званые ужины… Я уже боюсь думать, чем будут развлекать детишек, к детсаду которых подъедет лимузин, в старшей школе.

Люди вообще обожают развлекаться и тратить деньги. У нас такой век – обогащаем Поднебесную своими потребительскими аппетитами. А когда наступает пресыщение, бредовые идеи выдаются за креатив. Но какое это все имеет отношение к фразе «мне на ребенка ничего не жалко?» Когда мы перестанем выпендриваться, а начнем думать чуть менее креативно и чуть более о душе, возможно найдем идеи и в веках прошлых, и в веке нынешнем.