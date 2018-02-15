Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты

Вчера прошло заседание Антинаркотической комиссии Сургута, на котором был рассмотрен вопрос аптечной наркомании. Напомним, внимание властей к этой проблеме привлекли общественники Сургута и округа, когда попытались провести митинг на площади СурГУ.
Руководитель Региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин — один из организаторов митинга, принял участие в заседании в качестве одного из докладчиков и рассказал siapress.ru о том, чего удалось добиться при обсуждении.
Была создана рабочая группа, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев, и в которую по моей рекомендации вошел сургутский общественник — руководитель РОО «Зарница» Сергей Мелашенко.
Проведен ряд контрольных закупок с представителями полиции, по итогам которого выявили и зафиксировали две аптеки (на Быстринской и Губкина), нарушающие закон. Также было решено собрать на круглый стол владельцев аптек города, чтобы обсудить имеющуюся проблему. А среди родителей в школах будет распространена информационная памятка.
Руководитель Сургутского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Юлия Зайцева помогла жителям с Губкина, 11, собрав подписи о нарушении общественного порядка — в подъездах этого дома постоянно собираются наркоманы, которые как раз закупаются в местной аптеке.
Мы — общественники, предложили ужесточить ответственность за нарушение закона аптеками и вынести эту инициативу при помощи депутатов на федеральный уровень. Можно упростить процесс отзыва лицензии у аптек, торгующих наркотиками.
Надеюсь, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мы будем продолжать контролировать работу по искоренению проблемы аптечной наркомании в Сургуте.
Была создана рабочая группа, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев, и в которую по моей рекомендации вошел сургутский общественник — руководитель РОО «Зарница» Сергей Мелашенко.
Ну вот реальное участие молодежной общественности в решении насущной проблемы, а какова роль преславутой "молодежки" администрации, полное бездействие, да они первые должны были поддержать несостоявшийся митинг, или что? чего то боятся или того хуже может кому то потворствуют.
Предлагаю рассмотреть кандидатуру Мелашенко Сергея Петровича на должность руководителя отдела молодежной политики Сургута.