Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты

Вчера прошло заседание Антинаркотической комиссии Сургута, на котором был рассмотрен вопрос аптечной наркомании. Напомним, внимание властей к этой проблеме привлекли общественники Сургута и округа, когда попытались провести митинг на площади СурГУ.

Руководитель Региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин — один из организаторов митинга, принял участие в заседании в качестве одного из докладчиков и рассказал siapress.ru о том, чего удалось добиться при обсуждении.

Была создана рабочая группа, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев, и в которую по моей рекомендации вошел сургутский общественник — руководитель РОО «Зарница» Сергей Мелашенко.

Проведен ряд контрольных закупок с представителями полиции, по итогам которого выявили и зафиксировали две аптеки (на Быстринской и Губкина), нарушающие закон. Также было решено собрать на круглый стол владельцев аптек города, чтобы обсудить имеющуюся проблему. А среди родителей в школах будет распространена информационная памятка.

Руководитель Сургутского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Юлия Зайцева помогла жителям с Губкина, 11, собрав подписи о нарушении общественного порядка — в подъездах этого дома постоянно собираются наркоманы, которые как раз закупаются в местной аптеке.

Мы — общественники, предложили ужесточить ответственность за нарушение закона аптеками и вынести эту инициативу при помощи депутатов на федеральный уровень. Можно упростить процесс отзыва лицензии у аптек, торгующих наркотиками.

Надеюсь, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мы будем продолжать контролировать работу по искоренению проблемы аптечной наркомании в Сургуте.