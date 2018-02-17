​Почему югорчане болеют раком?

Почему онкозаболеваемость среди населения Югры растет? И есть ли средства для снижения уровня этих коварных болезней? Четвертый день февраля во всем Мире посвящен борьбе с раком. В Сургутской окружной клинической больнице подвели итоги «Дня открытых дверей» - акции приуроченной к этой Международной дате.

Впервые Всемирный день борьбы против рака был отмечен в 2005 году. Идею выдвинул Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями. Инициатива нашла поддержку и начала набирать популярность по всему Миру. Ее цель - распространение информации об этом недуге.

Повсеместно, в медицинских организациях, проходят мероприятия направленные на профилактику, диагностику и лечение онкологических заболеваний.В них принимают участие все, кто имеет отношение к патологии: врачи, исследователи, активисты общественных движений. Присоединяются к акциям благотворительные фонды, пациенты, их родственники, близкие, друзья, правительственные и научные учреждения, студенты, преподаватели профильных учебных заведений.

Традиционно акции проводят и специалисты Сургутской окружной клинической больницы. В «День открытых дверей» в консультативно-диагностической поликлинике учреждения любой житель Сургута и района смог пройти осмотр, а при необходимости получить консультацию врачейонкологов, хирургов и гинекологов. Основная цель акции – скрининг здорового населения. Всего, к специалистам больницы обратилось 177 человек, у 33-х определены различные заболевания. Выявлено 9 опухолей, три из которых оказались злокачественными. Всем пациентам с опухолевыми патологиями назначено лечение.

Подобные мероприятия очень актуальны и необходимы. Согласно статистическим данным, случаев онкозаболеваний в Югре с каждым годом становится больше. Экология, питание, вредные привычкии внутренние факторы, обусловленные особенностью генетического строения... А еще, увеличение происходит из-за постоянного роста численности населения округа за счет пребывания в регион жителей с других территорий, а также - естественного старения населения. Любое онкологическое заболевание приводит к неконтролируемому делению клеток, сокращает качество и продолжительность жизни.

Практика показывает, что онкологию можно вылечить или перевести в хроническую стадию (ремиссии) как правило в тех ситуациях, когда болезни выявлены на ранних этапах заболевания. Хотя, современная онкология позволяет и пациентам с определенными опухолями, даже на 3-4 стадиях, добиться очень хороших результатов ремиссии болезни и продолжительность жизни значительно увеличивается. Особенно по некоторым локализациям, по которым идут разработки новых лекарственных препаратов, появляются новые возможности лечения заболеваний.

За последние годы всеобщая диспансеризация, проводимая в Российской Федерации, а также скрининговые исследования, которые проводятся в Югре, дают положительные результаты – у многих пациентов удается выявить онкозаболевания на начальных стадиях. Но, к сожалению, часть пациентов игнорируют эти исследования, особенно люди пенсионного возраста и неработающие. У них, зачастую, заболевания выявляются уже на последних стадиях.

Что касается лекарственных препаратов, то в Югре, на сегодняшний день, отлажена хорошая система обеспечения необходимыми медикаментами пациентов с онкологическими заболеваниями. Не секрет, что основная часть дорогостоящих и новых препаратов производится за рубежом. Эти лекарства закупаются по специальным программам принятым на территории РФ.

Во-первых это федеральная программа, по которой обеспечиваются лекарствами за счет федерального бюджета все инвалиды проживающие на территории Российской Федерации. Кроме этого, в Югре, есть программа благодаря которой пациентов, проживающих на территории округа, обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами из средств местного бюджета. Если необходимые для лечения онкозаболеваний препараты не входят в список льготных лекарств, то лечебное учреждение подает заявку в Департамент здравоохранения и, как правило, пациенты такими препаратами обеспечиваются.

Часто среди населения бытует два мнения:

1. Лечить онкологию лучше за рубежом.

2. Если в России не справляются с лечением, то и в зарубежных клиниках не помогут.

Алексей Аксарин, руководитель онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы, внёс ясность в данный вопрос.

- Медицина в России в целом, и в Югре в частности, не уступает зарубежной. Наши врачи – высококлассные специалисты каждый в своем деле. Обладают очень высоким уровнем знаний, используют международные схемы лечения болезней…Но право выбора места лечения, все-таки, всегда остается за пациентом.