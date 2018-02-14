​Парк «За Саймой» итак перегружен. Может, займемся другими территориями?

Хочу сказать спасибо администрации города и управлению лесопаркового хозяйства за то, что парк «За Саймой» у нас – это самое благоустроенное место в Сургуте. Согласитесь, где у нас лучше, чем там?

Но нужно понимать, что сейчас это место перегружено. В парк «За Саймой» ходит так много людей, что постоянно возникают конфликты – лыжники или велосипедисты ругают тех, кто ходит пешком и мешает им, а те, кто ходят пешком, ругают лыжников и велосипедистов. И все они злятся на городскую власть за то, что она не организует эти потоки.

И даже при этом условии мы все равно планируем дополнительное благоустройство парка, что неизбежно приведет к еще большим потокам людей, и заставит их еще больше злиться на городскую власть. А в это время у нас абсолютно неблагоустроенная набережная на речпорту, у нас пустая лыжная база в районе жд, и так далее.

Мы должны «растаскивать» людей в разные точки притяжения в городе. Давать им выбор, пойти, например, в парк «За Саймой» или в «Кедровый лог» или еще куда-нибудь. Давайте подумаем, в какие еще общественные пространства в других районах города мы можем вложить деньги, чтобы получить лучший эффект.

Из выступления Сергея Васина на депутатских слушаниях 12 февраля.

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