Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru (70,3 процента) заявили, что им не важно в каком формате читать книги в бумажном или электронном. Только бумажный формат книг предпочитают 20,6 процента респондентов. Противоположную позицию заняли 4,5 процента опрошенных - они предпочитают только электронный формат. 3,6 процента заявили, что вовсе не читают книги и 1 процент голосующих не смог определиться с вариантом ответа.
Бумажный или электронный ? Голосующая аудитоария siapress.ru не сильно придирчива к формату книг // ИНФОГРАФИКА
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