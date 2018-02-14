​Парк «За Саймой» должен сохраниться в виде экологического заповедника

Еще с прошлого созыва городской думы мы говорили о том, что нужно делать прямо сейчас – благоустроить входные группы парка «За Саймой». Я имею в виду территории, которые примыкают к территории парка – где находятся стоянки, парковки, куда люди приезжают, ставят машины, достают лыжи, переобуваются, и так далее. К сожалению, у нас есть только один приличный вход в парк – напротив бассейна, а остальные пять входных групп выглядят крайне неприглядно и неухожено. Поэтому предлагаю передать эти земельные участки управлению лесопаркового хозяйства и начинать наводить там порядок уже сейчас.

А если говорить про концепцию развития парка в целом, то тут мое мнение и мнения моих избирателей совпадают: эта территория должна сохранить статус экологического заповедника. Никаких кафе или аттракционов там быть не должно. Оставить дорожки, по которым могут побегать спортсмены или прогуляться мамочки с детьми, а также несколько улучшить связанную с этим инфраструктуру, касающуюся спорта и отдыха.

Из выступления Максима Слепова на депутатских слушаниях 12 февраля.

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