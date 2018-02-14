Эти 15 гектаров «ботанического сада» так и останутся зияющей раной на теле парка «За Саймой»?

По поводу развития парка «За Саймой» – сколько есть людей, столько будет мнений о том, что там должно быть. Насколько я понимаю, предложенная администрацией города концепция основана на достаточно бережном отношении к природной территории, я ожидал увидеть нечто более футуристическое и феерическое. Но больше меня волнует то, что в концепции выделено как «сад экзотических растений». Видимо, это и есть тот самый пресловутый ботанический сад.

Я не поддерживаю большинство своих коллег-депутатов в их отношении к этой территории. У меня вопрос: сколько лет этот (в кавычках) ботанический сад (у меня не поворачивается язык так его называть, потому что я видел настоящие ботанические сады) существует в том виде, в котором он существует? И все это время СурГУ объясняет нам, что денег на приведение его в нормальный вид у университета нет, не было и не будет. Получается, его развитие ложится на плечи городского бюджета.

Вообще здорово – СурГУ отхватили себе 15 гектар парка возле парковочной зоны и входа, и теперь мы будем наблюдать то, что видим сегодня – может, они разве что покрасят там забор и оставят амбарный замок, размером больше, чем моя голова? Вообще у СурГУ есть какие-то планы на этот счет? Или эта территория на 15 гектаров (кстати, почему 15, если разговор шел о 7 га?) так и останется зияющей раной на теле парка «За Саймой»?

Из выступления Эдуарда Иваницкого на депутатских слушаниях 12 февраля.

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