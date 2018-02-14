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Эти 15 гектаров «ботанического сада» так и останутся зияющей раной на теле парка «За Саймой»?

По поводу развития парка «За Саймой» – сколько есть людей, столько будет мнений о том, что там должно быть. Насколько я понимаю, предложенная администрацией города концепция основана на достаточно бережном отношении к природной территории, я ожидал увидеть нечто более футуристическое и феерическое. Но больше меня волнует то, что в концепции выделено как «сад экзотических растений». Видимо, это и есть тот самый пресловутый ботанический сад.

Я не поддерживаю большинство своих коллег-депутатов в их отношении к этой территории. У меня вопрос: сколько лет этот (в кавычках) ботанический сад (у меня не поворачивается язык так его называть, потому что я видел настоящие ботанические сады) существует в том виде, в котором он существует? И все это время СурГУ объясняет нам, что денег на приведение его в нормальный вид у университета нет, не было и не будет. Получается, его развитие ложится на плечи городского бюджета.

Вообще здорово – СурГУ отхватили себе 15 гектар парка возле парковочной зоны и входа, и теперь мы будем наблюдать то, что видим сегодня – может, они разве что покрасят там забор и оставят амбарный замок, размером больше, чем моя голова? Вообще у СурГУ есть какие-то планы на этот счет? Или эта территория на 15 гектаров (кстати, почему 15, если разговор шел о 7 га?) так и останется зияющей раной на теле парка «За Саймой»?

Из выступления Эдуарда Иваницкого на депутатских слушаниях 12 февраля.

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Сегодня в 12:11, просмотров: 328, комментариев: 9


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:02
Раз так получилось, что ботанический сад есть, и денег в него вбухано много, цифра не малая озвучена была.. Конечно можно его облагородить, тропинки всякие сделать, но любители собак со своими питомцами все загадят! И так парк превратили в место выгула собак и отхожее место! Люди ходят и тут же животина гуляет, без поводков и гадят ! А полиции им "ровно".... Я может радикальное скажу: пора изгонять собачников из парка!
Конечно можно , если они организуются дать им немного земли, что бы они сами обнесли забором и обустроили место выгула и содержали его сами....
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 13:07
Альберт, ты почему здесь? Почему, дугжуубу не отмечаешь.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:29
Эдуард, на Вашем избирательном участке возле 1-го лицея снесли магазин, владельцы которого несколько лет назад построили его в зеленой зоне, изничтожив несколько деревьев и кустов. Магазин снесли в начале зимы, а фундамент, видимо, до лета оставили. Вот проследите, чтобы в итоге на этом месте была восстановлена зеленая зона, а не появилась еще одна парковка. Миссия не такая эпичная, как с ботаническим садом, зато непосредственно на Вашем избирательном участке.
rmost
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Сегодня в 13:33
невежда Вы, господин Иваницкий
Сергей Б Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:44
На фундаменте надо оранжерею поставить.
Сергей Б rmost
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Сегодня в 13:46
Он депутат, народом избранный. Кто тогда по вашему народ
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:56
Дугжууба -обряд «по-домашнему» провести не удастся – необходимо посетить соответствующий молебен и ритуал в Дацане. Поэтому данный ритуал не может быть реализован на территории ХМАО и ЯНАО!
А отмечать буду 16 февраля - «Сагаа алхахаа», или кратко «Сагаалха» в переводе с бурятского языка значит «перешагнуть время»
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 14:08
Это получается 16-го еще один Новый год. Надо запомнить.
Саша Алексеев
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Сегодня в 14:35
Технически, "зияющая рана" - это повреждение, грозящее носителю скорейшей и неминуемой гибелью. Так что с метафорой г-н Иваницкий таки перегнул, простоят и дальше эти гектары под замком сколь угодно долго, вопрос не горящий.
И вообще, если рассмотреть всю активность вокруг парка "за Саймой" в динамике, становится ясно, что это чистой воды освоение территориальных и прочих ресурсов. Причем ради самого процесса, так как проектные перспективы в виде бань и каруселей выглядят надуманными, и никому, по сути, не нужны. Как и баобабы под куполом, которые кому-то придется таки завести, если "ботанический сад" получит официальный статус.

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Мнения

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Никаких кафе или аттракционов там быть не должно
Максим Слепов, депутат думы Сургута Сегодня в 12:48
233 1
Эти 15 гектаров «ботанического сада» так и останутся зияющей раной на теле парка «За Саймой»?

Эти 15 гектаров «ботанического сада» так и останутся зияющей раной на теле парка «За Саймой»?
И все это время СурГУ объясняет нам, что денег на приведение его в нормальный вид у университета нет, не было и не будет
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 12:11
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