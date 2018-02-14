С Днём чужого Валентина? // ЗА и ПРОТИВ

Мини-спектакль в одном акте «Я и охранник 14 февраля»:

— С праздничком!

— С каким это праздничком? С днем п……. {(бранн.) гомосексуалиста, педика; (перен., бранн.) человека низких моральных принципов}, что ли? Нет у нас такого праздника! Или ты с Масленицей меня поздравляешь?

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Не по сердцу пришелся: пять причин ненависти к Дню св. Валентина

Да уж, противоречивый праздник — День святого Валентина: одни его любят, другие ненавидят, а третьим просто не с кем праздновать. Вот пять популярных причин негативного отношения к Дню влюбленных (смеем предположить, охранник руководствовался пятой):

1.«Не наш, не русский, чай не на Западе живем».

2.«Я никого не люблю, это все розовые сопли».

3.«Зачем поздравлять именно в этот день? Любовь от этого чище не будет! Есть и другие дни, чтобы сказать о своих чувствах».

4.«На нас просто наживаются продавцы плюшевых сердечек, цветов и валентинок. Долой всех коммерцию и систему! Кто скупидон? Я не скупидон».

5.«Валентин венчал геев» (да, даже такие байки ходят в Сети).

Как возник День всех влюблённых

Согласно одной из гипотез, история Валентинова дня берет свое начало с луперкалий (праздника плодородия) Древнего Рима, приходившегося на середину февраля. Смертность среди детей была высокой, и отчаявшиеся люди совершали различные ритуалы в надежде это исправить. Например, во время луперкалий голые мужчины с жертвенными кожаными плетьми бегали по городу за столь же раздетыми дамами, «наказывая» их. Женщины же свое бренное тело охотно подставляли, считая, что удары дадут им легкие роды и улучшат фертильность. Однако, по мнению некоторых ученых, нет достаточных доказательств, указывающих на связь Дня влюбленных и римского торжества.

Вообще, предполагается, что сам праздник назван в честь одного из двух раннехристианских мучеников — Валентина Интерамнского или Валентина Римского. Отметим, что отождествление святого Валентина с покровителем влюбленных связано со Средними веками и романтической литературой (например, поэзией Джефри Чосера), а не с обстоятельствами жизни мучеников.

Так, по легенде позднего Средневековья, святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, сочувствующим несчастным влюбленным, которым жестокий король запретил жениться и выходить замуж. Его поймали и заточили в тюрьму, где он познакомился с дочерью надзирателя Юлией. Перед казнью он написал ей любовное послание — валентинку. Нетрудно догадаться, что казнили бедолагу именно 14 февраля.

А еще одна легенда рассказывает о том, что римский патриций Валентин был тайным христианином, под покровом ночи обвенчавшим своих слуг. В итоге они были задержаны и приговорены к смерти. В знак христианской любви Валентин послал слугам письма в виде красных сердец (валентинки), а в конечном счете отдал свою жизнь, чтобы спасти их.

А что говорят в церкви? Мнения православного и католического священников

Известно, что некоторые представители православного сообщества относятся к заморскому Валентинову дню негативно. Кроме того, в православной церкви оба Валентина имеют свои дни поминовения. Валентин Римский — пресвитер — почитается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны, — 12 августа.

Мы спросили об отношении к этому празднику у отца Антония Исакова, настоятеля Храма Георгия Победоносца:

«У нас в традиции такого нет. Я лично никак не отношусь к этому дню. Нет у нас такого праздника в календаре [в этот день]. Где-то есть, но у нас Валентин в другое время совсем празднуется. Их несколько.

Ну вот как мне относиться, например, к Хэллоуину, если у нас День всех святых в другой день? Или к каким-нибудь другим праздникам, не имеющим основания в нашей традиции… Я не в Англии живу и не в Америке.

Я нейтрально отношусь к Дню влюбленных, потому что можно, конечно, сделать и праздник хороший. Но это зависит от того, что ты понимаешь под словом «любовь»: для кого-то это одно чувство — низменное и простое — поцелуйчики и хохотушки, а для кого-то — цель всей жизни. Все можно извратить, даже День Петра и Февронии, если уж на то пошло».

Поскольку многие обыватели считают День святого Валентина католическим праздником, siapress.ruвзял разъяснительный комментарий у отца Марэка Ящковски, настоятеля Римско-католического прихода Святого Иосифа Труженика:

«Католическая Церковь не отмечает этого праздника. Мы очень мало знаем про жизнь святого Валентина. Встречается мнение, что кроме влюбленных, этот святой покровительствует больным эпилепсией и вообще психически больным.

Поскольку в обществе переживают этот праздник с великим энтузиазмом, то иногда что-то и я скажу по этому поводу. Но вообще это в католическом литургическом календаре никак не отмечается.

В этом году интересно получилось: у нас 14 февраля Пепельная Среда, начало Великого Поста. Это особенный день строгого поста и покаяния. Вот нам получился день влюбленных!

Глядишь на некоторых влюбленных и думаешь, что не повредило бы им немножко пепла на голову (таким обрядом Католическая Церковь начинает Великий Пост) и покаяния.

Кроме того, обычно в этот день отмечается праздник Кирилла и Мефодия, но в этом году из-за Пепельной Среды — начала Великого Поста — этот праздник отменяется».

Влюбляться — полезно? Точка зрения кардиолога

Врач-кардиолог Окружного кардиологического диспансера Ирина Астраханцева, чья профессия связана с главным символом праздника — сердцем — в свою очередь рассказала нам о своем отношении к Дню влюбленных:

«Мы часто слышим выражение «разбитое сердце». Увы, это не просто красивая метафора. Безответная любовь, расставание с близким человеком могут негативно отразиться на работе сердца, в несколько раз повысив риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А состояние влюбленности, напротив, благотворно влияет на организм человека, способствуя выбросу в кровь веществ, которые повышают иммунитет, активизируют кровообращение, улучшают эмоциональное состояние, и даже вызывают эйфорию! Влюбленные люди — здоровые люди!»

Как сургутяне относятся к Дню святого Валентина

Елена Курилова, редактор газеты «Ступени СурГПУ»:

«Я люблю праздники. Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 Марта. А как же? И День Святого Валентина мне тоже нравится. Он милый. Это милый, лёгкий, романтический праздник. В отличие от наших традиционных праздников он не несёт в себе никакой смысловой нагрузки. За ним не стоят 30 миллионов погибших, как за Днём Победы. За ним не стоит Рождение Христа. Нет ни первых феминисток, ничего такого – серьёзного. Там есть история про монаха, но она мало кого интересует. Просто лёгкий, милый праздник, когда люди дарят друг другу валентинки, шоколад, маленькие знаки внимания, приятные сюрпризы. Люди радуются, смеются, смущённо краснеют. Это приятная тема. Нам этого не хватает. У нас суровое общество. Поэтому мне близко, что есть такой день, когда можно впасть в легкомысленное розовое настроение и получать сердечки».



Катя Гербутова, руководительница ТО «Литературный Сургут»:

«Сама идея праздника замечательная, потому что любовь — одно из лучших человеческих чувств. Но его реализация оставляет желать лучшего из-за сложившейся установки, что это праздник непременно молодых гетеросексуальных парочек. Не говоря уже об очевидном игнорировании на большинстве частных площадок России представителей других ориентаций, праздник также не распространяется на безответно влюблённых людей, хотя они тоже любят. Происходит общественная стигматизация таких людей как неудачников, а отношения преподносятся как трофей. Почему бы не реконструировать День Влюблённых в ином качестве — в качестве праздника людей, способных любить? Не важно, кого и не важно, взаимно ли. Мне кажется, стоит поощрять не только потенциально семейные пары, которые могут нарожать Родине граждан, но и в принципе всех людей с большим сердцем. Миру не хватает любви».

Ян Бобаренко, гончар, страйкболист:

«Этот праздник как минимум полезен тем, что в этот день все должны показывать свои чувства тем, кто им нравится. Дети этому учатся, при этом становясь или «нормальными», или социально неадаптированными. Скажем так, этот день создает прецедент в жизни людей, уча их или ставя в стрессовую социальную ситуацию».

Татьяна Санина, дирижер оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд», заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры:

«14 февраля — День влюбленных, прекрасный день. Этот праздник я отмечаю обычно на сцене. И оттуда вместе со своим коллективом дарю любовь и хорошее настроение зрителям».

(Отметим, что сегодня в 19 часов на сцене Сургутской филармонии состоится премьера концертной программы оркестра духовых инструментов «Сургут-Экспресс-бэнд» под названием «20 историй любви». — Прим. ред.)





Дарья Колпакова, сургутянка:

«Романтик во мне, конечно, еще не «сдох», но последнее время 14 февраля для меня — это очередной день недели, который следует за 13 февраля…»

Любовь Данылив, домохозяйка:

«Нет ничего плохого в том, что есть отдельный особенный день, чтобы выразить свои чувства. Особенно это полезно многим современным мужчинам. Впрочем, как и женщинам. В век виртуальных сухих эмоций и катастрофической нехватки времени так приятно обратить внимание, напомнить, открыться… Будь то валентинка — живая, бумажная, реальная — или уютный мишка Тэдди, или букет, или коробка «Рафаэлло»! Тривиально, но всегда приятно. А если еще понимаешь, что человек потратил время и сделал что-то своими руками, приложил усилия, постарался, то, как минимум, хорошее настроение обоим гарантировано».

Алексей Балабанов, фотограф:

«Никак не отношусь к этому дню, так как за всю историю у меня этого праздника никогда не было почему-то. Но мое отношение в большей степени позитивно, потому что я пока еще верю в любовь».

Светлана Могилдан, сургутянка:

«Отношусь положительно. Любовь — это прекрасно. И если в календаре есть целый день, который можно посвятить этому чувству, то зачем демонстративно игнорировать? Это все от скудности чувств, неумения любить и дарить это чувство миру».

Кстати. Сегодня отмечают и другие праздники:

1.Международный день дарения книг

2.День компьютерщика

3.Трифонов день

4.Дугжууба

5.Пепельная среда

А какой будете отмечать вы?