Руководству города Сургута

Членам общественного Совета Сургута

Средствам массовой информации Сургута

Уважаемые руководители города, представители общественности, журналисты города, сургутяне!

Обращаемся к вам по вопросам развития нашего прекрасного и родного города. Мы с большой радостью воспринимаем то, как развивается Сургут сегодня, сколько новых прекрасных объектов построено в последнее время, какое внимание уделяется детям, молодежи и ветеранам. Большой интерес обращен и на развитие духовной сферы. Сколько прекраснейших храмов построено в городе. Их вид, особенно в Великие праздники, вызывает огромную гордость. Большое спасибо за это руководству города!

В этом обращении хотелось бы остановиться на отдельных моментах, которые вызывают у нас, неравнодушных жителей Сургута, православных верующих, особую озабоченность. Это проекты застройки парка «За Саймой». К великому сожалению, все они включают в себя увеселительные заведения: бани, рестораны и так далее, что предполагает шум, пьянство, скандалы и драки, нарушает гармонию, которая присуща этому месту. Посмотрите, как естественно смотрится сочетание Храма Святого великомученика Георгия Победоносца и парковой зоны. Какое наслаждение получаешь, прогуливаясь по дорожкам парка, общаясь с природой, слыша легких перезвон колоколов. Тишина и покой охватывает сердце и душу! Тем более, парк с другой стороны своей территории выходит на чудесный храм Сургута – Кафедральный Собор Преображения Господня. Эти земли – ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР города. Это место не для развлечений и хаоса, а для вдумчивого познания МИРА и нас в нем! Давайте сохраним это святое место для наших детей и внуков без всяких коммерческих составляющих.

К сожалению, планы по застройке парке не предусматривают альтернативных вариантов, и это очень плохо. Люди должны иметь такой выбор, который не противоречит их убеждениям и жизненным принципам. Мы хотели бы видеть такой проект развития территории парка «За Саймой», который бы исключал появления на его территории коммерческих объектов, увеселительных заведений, которых уже и так достаточно в городе. Дайте нам такую возможность!

Мы надеемся на ваш здравый смысл, мудрость, ответственность перед будущими поколениями жителей Сургута. Поздравляем всех с праздником Крещения Господня! Храни вас Бог!