Прошло три дня, табличку убрали. Но осадочек остался

В продолжение недавно поднятой темы незаконной рекламы в Сургуте. Прошло три дня с опубликования предыдущего поста, и вывеска «Красного и Белого» с проспекта Мира бесследно исчезла.

Было:

Стало:

Может, проснулась совесть у сотрудников алкомаркета или контрольное управление столь стремительно отработало, ну а, может, случайный прохожий решил порядок навести. Надеюсь, скоро выясним, и для «КБ» эта история бесследно не пройдет. Но и иллюзий питать не стоит: очевидно, что если система контроля над размещением рекламы в городе не заработает, то никакими постами мы порядок не наведем. Тут впору горячую линию открывать.

P.S. Администрация Сургута обещает в этом году наконец-то решить вопрос со всеми незаконными рекламными баннерами. Может потом и до подобной «мелочи» руки дойдут.