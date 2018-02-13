​Коррекция на глобальных рынках приостановилась // АУДИО, ТЕКСТ

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

К концу минувшей недели индекс Мосбиржи опустился в район 2200 пунктов, потеряв за пять сессий в общей сложности больше 3,5%. Объемы торгов при этом были повышенными. Большинство наиболее ликвидных бумаг закрывалось в минусе.

Рынки находились под влиянием опасений конца эпохи дешевой ликвидности, которая искусственно надувала рынки в последние восемь лет. Риторика представителей мировых центробанков стала жестче. Цены на нефть Brent просели за неделю на 8%, что, разумеется, тоже не добавило оптимизма.

В начале этой недели коррекция на глобальных рынках приостановилась: инвесторы пытаются просчитать, достаточными ли были распродажи, вызванные планами мировых регуляторов ужесточать монетарную политику более агрессивно, чем ожидалось ранее. То же самое можно сказать и о нефтяном рынке, который оказался под давлением опасений роста добычи в США, что может свести на нет усилия ОПЕК+ по стабилизации баланса.

На этом фоне будут особенно важны данные по промышленному производству в США и еврозоне, при этом влияние может быть противоречивым: цифры слабее прогнозов могут заставить инвесторов поверить в то, что регуляторы будут более осторожны в сворачивании стимулов, в то время как позитивные данные могут вызвать негативную реакцию рынков.

Между американским и российским рынком нет прямой зависимости, из-за которой падение первого неминуемо повлекло бы за собой падение второго. Но рост волатильности, неопределенности, и как следствие, рисков, не мог не напугать инвесторов, часть из которых поспешили вывести свои средства с фондовых рынков по всему миру.

В то же время, отток из акций происходит неравномерно – в первую очередь страдают «слабые» бумаги – те, в которых инвесторы сомневаются больше всего: переоцененные, с плохой динамикой операционных или финансовых показателей, с высокой долговой нагрузкой эмитента или просто без внятной идеи роста. В эту же категорию попадают низколивкидные бумаги, так как быстрый выход даже одного более-менее крупного игрока способен существенно повлиять на цену таких бумаг.

В данный момент на российском рынке акций складываются неплохие условия для локального отскока. Помимо тривиальной перепроданности на стороне покупателей играет фактор возобновления роста на американском фондовом рынке, а также попытка роста на сырьевых площадках.

Прежде всего, этот успех – отражение доверия тысяч клиентов, которым мы помогаем грамотно инвестировать! По данным Мосбиржи, в январе общее число клиентов БКС превысило 275 тысяч. Наши сильные стороны – открытость изменениям, внедрение передовых технологий и активная работа с банками и интернет-аудиторией. Все это позволило БКС увеличить клиентскую базу за прошлый год более чем на 50%.

Такой рост в 2017 году не показывала ни одна инвестиционная компания. В этом году мы намерены развивать успех, а наши клиенты получат еще больше новых интересных инвестиционных идей и качественных решений.

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