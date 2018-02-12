Встаем на лыжи, пикетируем и читаем «хорошие новости»

Прошедшая неделя запомнится сургутским пользователям соцсетей громкими событиями. Корреспондент siapress.ru подготовил подборку публикаций, заинтересовавших горожан.

10 февраля прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В соревнованиях участвовали все желающие вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки. Любителям предстояло пройти дистанцию в полтора километра, а профессионалам – от двух до пяти километров.

Так сотни публикаций с тегами #ЛыжняРоссии полились в ленты новостей россиян. Глава Сургута не побывал на мероприятии, но пост написал. Вадим Шувалов отметил пользу занятий спортом на свежем воздухе и попросил прислать фото участников соревнований в комментарии.

Главный врач окружного кардиологического диспансера, депутат окружной думы Ирина Урванцева разместила на личной странице «Вконтакте» фото подчиненных, которые вышли поддержать акцию, и пожелала всем«спортивных выходных».

Депутат думы города Дмитрий Пахотин также отметился на Лыжне.

Из менее позитивных и оздоровительных новостей: общественный резонанс вызвало видео, выложенное в одном из крупных городских сообществ VK. Сотрудники службы безопасности ТРЦ «Аура», превысив должностные полномочия, избили посетителя. Предположительно, зачинщиками конфликта были двое молодых людей, выражавшихся нецензурной бранью и оскорблявших охранников.

В комментариях мгновенно разразилась война, пользователи разделились на два лагеря, однако большинство все-таки поддержали пострадавших парней.

Кто-то даже высказал свое мнение в стихах.

Некоторые комментаторы обвинили главу города в случившемся и обратились с просьбой закрыть ТРЦ из-за высокого уровня преступности. После чего появилось предположение- Шувалов не открывает соцсети, после ситуаций связанных с теплыми остановками и изменением работы светофоров.

Но Сергей оказался не прав, наш прогрессивный глава продолжает активно пользоваться личными интернет-аккаунтами. Например, в пятницу он сообщил «хорошую новость» школьникам, объявил о недельном карантине в образовательных учреждениях.

К сожалению, Вадим Николаевич и его позитивный настрой остались непонятыми для сургутян по разным причинам.

А что касается перенастройки светофоров и транспортного коллапса, автолюбители так устали от постоянных изменений движения и пробок в городе, что открыто пишут об этом в крупных группах сети «Вконтакте»:

Также свое явное недовольство высказали молодые люди, устроившие одиночные пикеты против некачественных теплых остановок. Ребята вышли к павильонам с плакатами: «Шувалов! Твоя остановка, пора на выход».

Власть не комментировала данную акцию. Зато в сети парни получили поддержку.

В связи с трагедией, случившейся 6 февраля, когда мусоровоз насмерть сбил первоклассника, резко возросла актуальность темы безопасности детей. Все стали внимательнее относиться к дорогам. Все, кроме самих детей. Наглядное подтверждение этого появилось в VK:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой порадовал подписчиков новый блогом. В 18 выпуске «Главы в районе» Андрей Александрович ответил на вопросы, касающиеся благоустройства, мха, общественных бань и многого другого, объясняя тонкости на понятном языке. Блогер призывает жителей района поднимать проблемы в комментариях.

В культурной повестке прошедшей недели: сургутская вокалистка и автор песен Розалия Карим дебютировала в качестве участницы шоу «Песни» на ТНТ.

Вы можете помочь певице остаться в проекте, проголосовав за нее в приложении ТНТ-CLUB.

Кстати, о всех приятных (и не очень) моментах, сопутствующих пути молодого музыканта; о том, как приняла столица и многом другом Розалия расскажет в прямом эфире на siapress.ru завтра, 13 февраля в 14:00.