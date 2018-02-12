Инна Кудрявцева: «Карантин в Сургуте объявлен не по пневмонии»

Заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева прокомментировала siapress.ruраспространение некоторыми новостными агентствами сообщения о том, что пять летальных случаев пневмонии, зарегистрированных в Сургуте с начала года, стали главной причиной объявления карантина:

- Подсчет числа летальных случаев заболевания пневмонией потому что должны понимать статистику. Год только начался, и говорить о том, что названные пять случаев – это показатель нельзя. Это вырвано из контекста. Смертельные случаи пневмонии есть везде. Это еще не показатель,

это как сказать «А» и не сказать «Б», чтобы информация была в форме страшилки.

Сейчас пришел эпидсезон гриппа, карантин – это мера разобщения детей. Такое решение принимает учредитель образовательных учреждении на основании рекомендаций нашего управления.

Мы обнародуем эти данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность инфекционных заболеваний, (особенно в период подъема заболеваемости) и не занимались самолечением, покупая в аптеке все, что скажет фармацевт.

Напомним, 9 февраля администрация Сургута получила постановление главного государственного санитарного врача по Сургуту и Сургутскому району о введении ограничительных мероприятий на территории г. Сургута в период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Согласно документу, на шестой неделе с начала года в городе зарегистрировано 16 случаев гриппа, при этом отмечается увеличение тяжелых и среднетяжелых форм течения заболеваний ОРВИ, требующих госпитализации.

Так, по данным еженедельного оперативного мониторинга, с начала года зарегистрировано 167 случаев внебольничных пневмоний, из них 5 случаев с летальным исходом. Также уточняется, что в структуре заболевших преобладают взрослые (66,5 процента), и половина из них – люди пенсионного возраста.

Таким образом, быстроразвивающееся эпидемическое неблагополучие вызвано ОРВИ и гриппом, а не воспалением легких. Тем не менее, гражданам напоминают о необходимости обратиться в поликлинику при любом подозрении на ухудшения самочувствия ваших близких, подхвативших вирусное заболевание. В зоне риска люди пожилого возраста и дети до трех лет.

В целом же уровень заболеваемости пневмонией в регионе близок к среднему по России. Более того, этот показатель постепенно удается снижать — в том числе, с помощью профилактических мер.

Вспышки внебольничной пневмонии зарегистрированы минувшей осенью во Владимирской области. В школах были приостановлены занятия, дети отправлены на досрочные каникулы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в школах города Радужного

было зафиксировано 19 случаев заболевания детей пневмонией.

Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани, как правило, инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол и интерстициальной ткани легкого. Термин «пневмония» объединяет большую группу болезней, каждая из которых имеет свою этиологию, патогенез, клиническую картину, рентгенологические признаки, характерные данные лабораторных исследований и особенности терапии.

Основными методами диагностики являются рентгенологическое исследование легких и исследование мокроты, основным методом лечения — антибактериальная терапия. Поздняя диагностика и задержка с началом антибактериальной терапии ухудшают прогноз заболевания. Во всем мире пневмонией заболевают около 450 миллионов человек в год, около 7 миллионов случаев заканчиваются летальным исходом.