​Нет кредитов – нет проблем. Голосующая аудитория siapress.ru не имеет проблем с выплатой займов

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru рассказали, что не имеют проблем с кредитами (42,1 процента) или вовсе не имеют кредитов (34,2 процента). Временны трудности возникают у 15,4 процента голосующей аудитории. Постоянные проблемы лишь 8,3 процента респондентов.

Напомним, что в Югре, по данным на январь 2018 года, на грани личного банкротства находятся 14 тысяч человек. А реально банкротятся 350 человек