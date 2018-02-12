​Валерий Салахов: «Я не позволю способному ребенку потеряться!»

Основатель гимназии «Лаборатория Салахова», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, народный учитель Российской Федерации, Лауреат государственной премии в области образования, почетный гражданин Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, России — Валерий Салахов —прокомментировал ситуацию с поступлением в первые классы юных сургутян. Напомним, родители предполагали, что и в этом году ученики «нулевого класса» этой гимназии будут зачислены на следующую ступень обучения переводом. Однако теперь все школы в равных правах, независимо от программ обучения и территориальной принадлежности. Перекос налицо: популярные у горожан учреждения не смогли принять всех желающих. Ситуация усложнилась недоработкой системы подачи документов на поступление в начальную школу.

- Валерий Шейхевич, к вам уже обращались возмущенные родители дошкольников, которые не попали в основанную вами гимназию? Что вы им можете предложить?

- Проблема эта в целом ввиду недостаточной подготовки на муниципальном, окружном и всероссийском уровне. В чем суть недоработки? По видам сегодня нет гимназий, лицеев – это только наименования образовательных организаций,что образовательные учреждения могут заниматься по углубленным программам, которые их внедряют и даже финансирование идет другое. Я думаю, что на следующий год мы исправим эту ситуацию.

- То есть на уровне города можно было разработать такие документы, которые могли давать законные основания ученикам «нулевого» класса претендовать на места в гимназии в числе первоочередников?

- Я уже поднимал и в сургутском департаменте и в округе эту проблему. Надеялись видно на федеральную власть, а это вопросы субъекта и муниципалитета. Должен быть разработан нормативный документ. Президент неоднократно говорил об особо одаренных детях, о том, что они должны получать все для реализации своих способностей в полной мере. Не случайно мы по всем центральным каналам видим передачи про одаренных детей – ведь это не случайно. Посмотрите, с трех лет изучают языки, играют в шахматы, доказывают теоремы и т.п. Получается, что установка на обучение особо одаренных детей есть, но какова реализация? Сегодня мы говорим на всех уровнях, что должно быть раннее развитие детей. Ввели дошкольное образование, не присмотр и уход, а именно получение дополнительного образования! А насколько в действительности сады перестали быть «камерами хранения»?

В гимназии «Лаборатория Салахова» как раз был такой вариант: получение дошкольного образования в режиме «школа полного дня» за год до обучения в первом классе. А может некоторым нужно первую ступень школы пройти не за 4 года обучения, а только за три и это позволяет существующий закон об образовании. Вы представляете, чтобы вчера ребенок побывал на шоу у Галкина, а завтра родители не успели подать заявление в сильную школу? 200 детей приняты в нулевые классы. Школа может принять переводом 120 человек, по их учебным возможностям. Можно было уже к февралю создать базу таких ребят с учетом физической и психологической готовности к обучению по углубленным программам.

Наблюдаются и такие процессы. Например, работники МВД имеют отдельные льготы. В том числе и по поступлению в школу. Но это ведь не означает, что именно этот ребенок готов учиться по углубленной программе. Я вам скажу, что ведь еще есть такое явление, как натаскивание. Когда лучше бы вообще не готовили ребенка, потому что он механически заучил ответы, но совершенно не готов работать углубленно по учебным программам.Да, такая льгота есть, но это должно касаться только для подачи заявления в образовательные учреждения, закрепленные за микрорайонам, но эта льгота не должна касаться для поступления в школы, осуществляющие прохождение программ повышенного уровня. Тут должна быть другая форма приема.

- А как быть тем, кто уже сейчас считает, что их права нарушены?

- Я не дам возможность, чтобы способный ребенок потерялся. Способные дети не должны страдать от безумия взрослых. Ребенок сам покажет себя, даже если он попадет в не в ту школу, не в тот класс, который хотелось бы. Более того, ребенок с синдромом дауна – он тоже может быть очень способным в отдельных вопросах! И этому ребенку нужно дать соответствующие возможности и условия. Поэтому и введено дополнительное образование, изучение возможности получения образования через различные образовательные организации.

- О гимназии «лаборатория им В. Салахова» нередко говорили, что детей там мучили нагрузкой. То принимали с пяти лет, то с шести. Вероятно, многим и не стоит идти на подобные эксперименты?

Нагрузка ориентирована на развитие ребенка, на его возможности. Ребенок должен ощущать радость в учебной деятельности. Он ведь мыслит и воспринимает окружающий мир иначе,и его повышенный интерес должен быть удовлетворен. Учеба это большой труд, и это все должно быть предельно индивидуально, с учетом соответствующих способностей. Родители должны глубоко подумать, перед тем как принимать то или иное решение. Необходимо адекватно соизмерять возможности своего ребенка и готовность сопровождать его в бурлящем потоке теоретических и практических знаний.

- Вы говорите о том, что надо подхватывать способных ребят, но каким образом, может, частные школы? Там детям как раз бывает интересно, например, в Тюмени есть элитные школы, где даже верховой езде учат. Хотя, в Сургуте частные школы не пошли — финансово не потянули...

- Частные школы также могут осуществлять образовательный процесс. В настоящее время для таких детей государство так же предусматривает финансирование соответствующих образовательных программ. Однако, это возможно только тогда, когда это обеспечивается по всем ступеням общего среднего образования. Для решения этих вопросов очень важно психологическое сопровождение ребенка.