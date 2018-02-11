​В Сургутском госуниверситете Бал ректора посвятили науке

9 февраля в Сургутском государственном университете давали бал. Однако обошлось без королев красоты и гламурных гостей — участие принимали отличившиеся в научной деятельности студенты и их преподаватели. «Бал Науки - 2018» не случайно проводили в научной библиотеке. Игра Симфонического оркестра Сургутской филармонии, которой дирижировал Станислав Дятлов, придавала торжественность и настроение прошлых эпох. Открыл бал ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок: «Научная деятельность студентов важна для будущего России, поэтому при выборе профессии необходимо правильно принять решение!»
Затем 20 студенческих пар, которые в тех же светских нарядах были представлены всем присутствующим, грациозно закружились в танце под сопровождение классической музыки в исполнении оркестра.
Как в «Добрыне» спорт и патриотизм развивают // руководитель клуба Владимир Собакарь, 13 февраля в 12.00