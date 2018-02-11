​Алексей Аскарин: «Советую не терять время, обращаясь к знахарям и народным целителям»

Руководитель онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы Алексей Аксарин напоминает югорчанам о том, что в борьбе с онкологией время бесценно.

— Во всем, что касается онкологических заболеваний, советую не заниматься самолечением, не обращаться к знахарям, ведунам и прочим народным целителям. Все мы знаем крылатую фразу «промедление смерти подобно», и она, как нельзя лучше, описывает ситуацию с диагностикой злокачественных новообразований.

Если Вы почувствовали или заподозрили что-то неладное, то сразу обращайтесь к врачу. На ранних стадиях рак успешно лечится в 95-99 процентов случаев.

В «тройке лидеров» среди локализации опухоли в Сургуте:

Рак молочной железы. Среди возможных причин:

- отказ или ранняя отмена грудного вскармливания;

- генетическая предрасположенность;

- вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем);

- избыточный вес;

- мастопатия;

- искусственное прерывание беременности;

- работа с токсичными веществами и канцерогенами;

- травмы груди;

- несбалансированное, неправильное питание (мало овощей – много красного мяса, злоупотребление полуфабрикатами).

- малоподвижный образ жизни.

Рак легкого. Главная причина – курение (в 90% случаев). Среди остальных:

- загрязненная окружающая среда (загрязнение воздуха выхлопными газами, промышленными предприятиями, канцерогенами почвы и воды);

- работа с токсичными и промышленными веществами;

- инфекционные заболевания бронхо-легочной системы, самолечение этих заболеваний. Могут привести к хроническому воспалению бронхов и легких, фиброзу генетическая предрасположенность.

Колоректальный рак. Среди возможных причин:

- вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем);

- малоподвижный, сидячий образ жизни;

- несбалансированное питание (мало клетчатки – много красного мяса, злоупотребление полуфабрикатами);

- генетическая предрасположенность;

- наличие полипов, колита.