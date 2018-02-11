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Не восстановление справедливости, а создание опасного прецедента

С большим любопытством наблюдал за историей вокруг ледового катка «Титан» в Сургуте. В двух словах история в сути своей проста и даже банальна. Один предприниматель в процессе строительства в центре города присвоил небольшой участок земли у другого предпринимателя. Успешно достроил коммерческий объект под названием ледовый каток «Титан», открыл и стал на нем зарабатывать.

К нему пришел тот самый коммерсант у которого он оттяпал землю и повел речь о финансовой компенсации. И вот тут началось самое интересное. Вдруг в городе поднялся большой шум в стиле «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Бизнес отнимают, «Титан закрывают»!

Дальше больше: «Куда смотрит власть?! В городе закрывают важный социальный объект!» и т. д. И никто не стал особо разбираться в сути вопроса, что это чистой воды шантаж, и что это обычный коммерческий проект, там все за деньги, и детям тоже, и скидок никаких, даже многодетным. И вот уже и мэр что то вынужден говорить, и депутаты — их тоже понять можно, общественный резонанс, а это электорат. И чем ближе был суд, который должен был поставить законную точку, тем больше был шум в обществе.

И что в итоге? За несколько дней до суда, за стол переговоров и не где нибудь, а в самой администрации с участием больших и важных чинов и депутатов усадили участников конфликта и нашли-таки компромисс. А вернее просто «узаконили» незаконное отжатие земли, с условием, что данный объект в течение года будет хотя бы частично выполнять социальную функцию и предоставлять бесплатное время для совсем юных хоккеистов. А все остальное, конечно, за деньги. Все хлопают, все рады, общественность гудит: «Справедливость восстановлена!»

А на мой взгляд, в городе создали очень опасный прецендент — показали, как с помощью общественного резонанса можно добиться нужного тебе результата, даже если закон не на твоей стороне. Кстати, тот предприниматель, у которого отжали землю, так ничего и не получил. Общественности сказали — сам отказался!

Мнение руководителя арены «Титан» Дмитрия Филиппова об этой истории читайте здесь.

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Сегодня в 10:24, просмотров: 376, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:55
Вот у тебя че оттяпать - невозможно. Молодец
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 12:49
В данном конкретном случае больше на здравый смысл похоже.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:54
Что-то недоговаривает Эдуард. Вот так прям, собрались авторитетные пацаны во главе с Шуваловым и отжали участок в центре города у собственника ООО «Сиббизнесстрой». И представители ООО «Сиббизнестрой», под давлением общественности и авторитетных пацанов, прям взяли и отказались от каких-либо денежных компенсаций за участок, стоимостью больше ста лямов.
Может быть что-то предложили взамен? И что на этом участке собирался строить ООО «Сиббизнесстрой» и когда?
Эдуард, сказали А, расскажите про Б.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:59
И как этот участок ООО «Сиббизнесстрой» приобрел и за сколько?

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