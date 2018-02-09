16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,1718   EUR  71,3943  

Паники в образовательной среде не было

6 февраля, случилась страшная авария, вызвавшая огромный резонанс среди горожан: мусоровоз сбил насмерть первоклассника вблизи школы №18. Корреспондент siapress.ru поговорил с заместителем директора по учебно-воспитательной работе сургутской школы № 24 Еленой Анатольевной Николенко о том, что происходит в образовательной среде города:

Педагогический коллектив узнал о страшной аварии рано утро, как только информация появилась в социальных сетях. Первая наша реакция – это шок, потому что потеря ребенка ужасающее событие.

В тот же день мы провели пятиминутки с обучающимися по соблюдению правил дорожного движения и по распоряжению департамента образования осуществили проверку состояния работы по ПДД в школе, проконтролировали нормативные документы, посмотрели светоотражающие элементы на верней одежде учеников. К сожалению, не все родители обращают внимание на такие важные вещи – всего 78% детей имеют их.

На следующий день мы провели со школьниками инструктаж, рассказали об аварии и напомнили правила поведения на дороге. Проверили памятки в дневниках и схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом».

Паники в образовательной среде не было. Конечно, и дети, и взрослые соболезновали утрате, но данная авария - это стечение обстоятельств, единичный случай.

Наше образовательное учреждение находится в центральном районе, относительно безопасном для детей. Два из трех ближайших к территории ОУ пешеходных перехода – регулируемые. Однако остается одна опасная «зебра», она находится на съезде с кольца [Памятник основателям города, прим. ред.]. Поэтому на классных часах, посвященных безопасности движения, родительских собраниях, мы призываем переходить дорогу только там, где есть светофоры. С начальными классами педагоги проводят экскурсии на ближайшие пешеходники и указывают надежные направления. Юные инспекторы движения совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту неоднократно проводили рейды «Безопасный пешеход». Жаль, что не все, взрослые личным примером могут научить детей соблюдать правила дорожного движения

Что касается придомовой территории: у нас дворы не сквозные, поэтому водители не развивают высокую скорость. Но не всем образовательным учреждениям так повезло. Например, близь соседней гимназии №2 во дворе несколько выездов, и очень легко получить травмы: многие автовладельцы сокращают путь через двор, двигаясь очень быстро. Буквально на днях я сама остановила там лихача, который не заметил ребенка, и чуть было не создал аварию.

Опасные места, о которых сообщают администрации ОУ медленно, но верно меняются, и это конечно позитивный опыт.

Важнейший гарант безопасности школьников – это непрерывная работа педагогов и родителей. Даже такие резонансные происшествия сосредотачивают внимание детей лишь на короткий срок – не более месяца. Именно поэтому мы неустанно повторяем ученикам: будьте осторожны! Перед каникулами каждую четверть проводим «Неделю безопасности» и говорим с ребятами не только о ПДД, но и о других ситуациях угрожающих жизни и здоровью.

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме, и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

09 февраля в 18:23, просмотров: 337, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Паники в образовательной среде не было

Паники в образовательной среде не было
Что происходит в школах после смертельной аварии
Елена Николенко, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 24 09 февраля в 18:23
336 0
Неужели горожанам и власти нет до этого дела?

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?
Если мы не можем объяснить правила поведения крупной федеральной сети, то как мы будем бороться с мелкими жуликами, регулярно заклеивающие весь город объявлениями, предлагающими «купить волосы» или «продать конфискат»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 09 февраля в 15:42
616 15
​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»

​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»
Воплотить пожелания сургутян о безопасности вблизи школ поможет межевание территории
Вера Куликова 09 февраля в 15:39
566 5
Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»

Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»
Обладатели этих званий имеют ряд льгот: снижение на 50 процентов стоимости оплаты ЖКУ, допвыплаты к пенсии и так далее
Лилия Сулейманова 09 февраля в 12:18
1949 0
Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками

Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками
Редакция СИА-ПРЕСС 08 февраля в 17:47
560 0
​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»

​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»
Владимир Браташов, бывший замглавы Сургута 08 февраля в 15:59
1644 12
Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Вместе с врачом-рентгенологом разбираемся в мифах о томографии
Вера Куликова 08 февраля в 11:49
716 0
На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!

На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!
Представители ООО «Сиббизнесстрой» отказались от каких-либо денежных компенсаций, договорились о том, что «Титан» в качестве социальной нагрузки предоставит муниципалитету лед в течение года на 1 млн рублей
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 07 февраля в 17:15
898 4
Налицо — системная ошибка

Налицо — системная ошибка
Первое: желание поставить свое авто поближе к подъезду, не особо горят жители города ходить пешком.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 07 февраля в 15:59
843 2
«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР

«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР
Анастасия Якупова 07 февраля в 15:38
4592 1
​Жизнь не взаймы. Аудитория siapress.ru воздерживалась от кредитов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА

​Жизнь не взаймы. Аудитория siapress.ru воздерживалась от кредитов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 07 февраля в 15:07
480 0
Неутешительная статистика — число ДТП с участием детей растет

Неутешительная статистика — число ДТП с участием детей растет
Что касается семьи мальчика, то ей будет оказана помощь из бюджета города
Вадим Шувалов, глава города Сургута 07 февраля в 14:45
877 2
Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
СИА-ПРЕСС в преддверии масленицы решил провести обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классических блинов.
Лилия Сулейманова 07 февраля в 13:56
894 1
Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ

Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ
Сегодня прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Лилия Сулейманова 07 февраля в 12:59
1107 14
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 07 февраля в 12:38
2334 27
​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены

​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены
Редакция СИА-ПРЕСС 07 февраля в 12:00
1144 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика