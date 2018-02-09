6 февраля, случилась страшная авария, вызвавшая огромный резонанс среди горожан: мусоровоз сбил насмерть первоклассника вблизи школы №18. Корреспондент siapress.ru поговорил с заместителем директора по учебно-воспитательной работе сургутской школы № 24 Еленой Анатольевной Николенко о том, что происходит в образовательной среде города:

Педагогический коллектив узнал о страшной аварии рано утро, как только информация появилась в социальных сетях. Первая наша реакция – это шок, потому что потеря ребенка ужасающее событие.

В тот же день мы провели пятиминутки с обучающимися по соблюдению правил дорожного движения и по распоряжению департамента образования осуществили проверку состояния работы по ПДД в школе, проконтролировали нормативные документы, посмотрели светоотражающие элементы на верней одежде учеников. К сожалению, не все родители обращают внимание на такие важные вещи – всего 78% детей имеют их.

На следующий день мы провели со школьниками инструктаж, рассказали об аварии и напомнили правила поведения на дороге. Проверили памятки в дневниках и схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом».

Паники в образовательной среде не было. Конечно, и дети, и взрослые соболезновали утрате, но данная авария - это стечение обстоятельств, единичный случай.

Наше образовательное учреждение находится в центральном районе, относительно безопасном для детей. Два из трех ближайших к территории ОУ пешеходных перехода – регулируемые. Однако остается одна опасная «зебра», она находится на съезде с кольца [Памятник основателям города, прим. ред.]. Поэтому на классных часах, посвященных безопасности движения, родительских собраниях, мы призываем переходить дорогу только там, где есть светофоры. С начальными классами педагоги проводят экскурсии на ближайшие пешеходники и указывают надежные направления. Юные инспекторы движения совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту неоднократно проводили рейды «Безопасный пешеход». Жаль, что не все, взрослые личным примером могут научить детей соблюдать правила дорожного движения

Что касается придомовой территории: у нас дворы не сквозные, поэтому водители не развивают высокую скорость. Но не всем образовательным учреждениям так повезло. Например, близь соседней гимназии №2 во дворе несколько выездов, и очень легко получить травмы: многие автовладельцы сокращают путь через двор, двигаясь очень быстро. Буквально на днях я сама остановила там лихача, который не заметил ребенка, и чуть было не создал аварию.

Опасные места, о которых сообщают администрации ОУ медленно, но верно меняются, и это конечно позитивный опыт.

Важнейший гарант безопасности школьников – это непрерывная работа педагогов и родителей. Даже такие резонансные происшествия сосредотачивают внимание детей лишь на короткий срок – не более месяца. Именно поэтому мы неустанно повторяем ученикам: будьте осторожны! Перед каникулами каждую четверть проводим «Неделю безопасности» и говорим с ребятами не только о ПДД, но и о других ситуациях угрожающих жизни и здоровью.

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