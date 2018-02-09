​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»

После трагедии возле одной из сургутских школ, к чиновникам горадминистрации обратились уже несколько родительских комитетов из других образовательных учреждений с требованием обезопасить дорогу учащихся на уроки.

Например, сигнал поступил от представителей Сургутского естественно-научного лицея, где между младшим корпусом и жилыми домами расположен достаточно оживленный проезд. «Там очень узкий тротуар возле забора, и тот периодически заставлен машинами. Еще бывают кучи снега, которые приходится переползать», - жаловались родители.

Директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач пояснил, что сейчас департаментом архитектуры и градостроительства активно разрабатывается проект планировки и межевания микрорайонов города, и проезды возле школ – в том числе:

— Участки дорог, которые не являлись зоной ответственности жителей соседних домов, либо муниципалитета, обретут хозяина. 8-ой, 9-ый, 10-ый микрорайоны уже в процессе межевания. На сегодняшний день участок между улицами Энергетиков и Просвещения (девятый микрорайон) бесхозяйный. Да, мы его чистим, но сделать там шире тротуар, дополнительное освещение, лежачие полицейские можно только после получения документов о том, что это зона ответственности муниципалитета.Тогда можно будет заниматься этими вопросами.

Но надо тоже понимать, что поставить на ул. Просвещения не целесообразно. Раньше это была улица, но сейчас, скорее, внутриквартальный проезд. Там везде стоят знаки «жилая зона», приоритет у пешеходов.

Но такие ситуации, когда к школам и детским садам подъезжают по утрам вереницы машин, наблюдаются практически везде по городу. Здесь надо самим родителям понимать, что неправильно высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту.