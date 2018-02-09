Неужели горожанам и власти нет до этого дела?

Не так давно в городе были приняты правила благоустройства, сейчас активно обсуждаются способы наведения порядка на рекламном рынке. С одной стороны все это должно позитивно сказаться на внешнем облике городских улиц, а с другой – все благие намерения могут разбиться о невозможность или нежелание исполнения всех принятых решений и пассивный подход горожан в борьбе за чистоту нашего города. Могу продемонстрировать на одном конкретном примере.

Несколько недель назад на улице Мира напротив магазина «Красное и Белое» появилась вывеска, указывающая на вход в алкомаркет. Помимо крайне сомнительных законных оснований размещения подобных вывесок, особое возмущение вызывает способ и место крепления таблички – на саморезы к стволам деревьев, отделяющих окна домов от шумной магистрали. Так могли поступить только люди, которым абсолютно плевать на город, в котором они живут и работают.

Специально не стал принимать каких-либо мер, стало интересно, как долго вывеска провисит. Все-таки факт наглейшего нарушения всех правил налицо, к тому же это одна из центральных городских улиц. Наверняка службы администрации, управляющая компания или простые жители близлежащих домов должны немедленно отреагировать. Эксперимент продолжался больше месяца, все это время там регулярно чистили снег, менялись лампочки на фонарях, устанавливались украшения, и все это время тысячи жителей проходили мимо красно-белого знака.

Неужели всем все равно, что нас окружает? У власти нет желания навести порядок хотя бы на центральных улицах, взыскать штраф в муниципальный бюджет? Управляющие компании не заинтересованы, чтобы их жители жили в комфорте? Жители не понимают, что если деревья погибнут, то в их окна будет попадать еще больше шума и гари с дороги? Если все это действительно так, то стоит ли удивляться такому отношению к сургутянам коммерсантов? Если мы не можем объяснить правила поведения крупной федеральной сети, то как мы будем бороться с мелкими жуликами, регулярно заклеивающие весь город объявлениями, предлагающими «купить волосы», «продать конфискат» или провести наномегабиотестирование всего организма?

Любые правила будут работать только если будут работать механизмы контроля их исполнения. И это зависит не только от власти, но и от каждого из нас. Давайте не будем равнодушны к нашему любимого городу!

P.S. Свой эксперимент я прекратил, направив обращение в Контрольное управление. Надеюсь, скоро увидим результат.

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