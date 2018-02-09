16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,1718   EUR  71,3943  

Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»

Обладатели званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО-Югры» имеют ряд льгот, таких как, например, снижение на 50 процентов стоимости оплаты ЖКУ, допвыплаты к пенсии, возможность бесплатно посещать санатории и так далее.

Для получения вышеперечисленных званий необходимо соответствовать нескольким критериям, которые мы рассмотрим далее по тексту. Пакет документов сдается в любой городской МФЦ.

Кто может получить звание «Ветеран труда»?

  • Лица, награжденные орденами и медалями, либо удостоенные почетными званиями СССР или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде. Ко всему необходим трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет;
  • Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Отметим, что приобрести статус «Ветеран труда» можно до выхода на пенсию, если соблюдены все указанные условия.

Какие документы необходимы для получения звания «Ветеран труда»?

Для получения звания «Ветеран труда» в МФЦ необходимо предоставить заявление со следующим пакетом документов (оригинал + копии):

  1. 2 фото 3 х 4 см;
  2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, содержащий указание на гражданство РФ;
  3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
  4. Трудовая книжка либо справка о стаже работы, выданная территориальным органом ПФР;
  5. Удостоверение к награде, почетному званию, ведомственному знаку отличия для лиц, награжденных орденами или медалями, либо удостоенных почетных званий СССР или РФ, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде, включенными в перечень, утвержденный Правительством нашего округа;
  6. Архивная справка для лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны (при необходимости).

Отметим, что, если у вас отсутствует удостоверение к награде, факт награждения может подтверждаться архивной справкой, выпиской из приказов или решений коллегии министерств о награждении (с указанием сведений о названии награды, органа, принявшего решение о награждении, даты и номера приказа или постановления).

Кто может получить звание «Ветеран труда ХМАО-Югры»?

Получить звание «Ветеран труда ХМАО-Югры» может гражданин, имеющий награды или почетные звания ХМАО и имеющий трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет.

Какие документы необходимы для получения звания «Ветеран труда ХМАО-Югры»?

Для получения звания «Ветеран труда ХМАО-Югры» в МФЦ необходимо предоставить заявление со следующим пакетом документов (оригинал + копии):

  1. 2 фото 3 х 4 см;
  2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, содержащий указание на гражданство РФ;
  3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
  4. Трудовая книжка либо справка о стаже работы, выданная территориальным органом ПФР;
  5. Удостоверение к награде, почетному званию, ведомственному знаку отличия для лиц, награжденных орденами или медалями, либо удостоенных почетных званий СССР или РФ, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде, включенными в перечень, утвержденный Правительством нашего округа;

Отметим, что, если у вас отсутствует удостоверение к награде, факт награждения может подтверждаться постановлением губернатора округа, постановлением Думы округа о награждении и архивной справкой (с указанием сведений о названии награды, органа, принявшего решение о награждении, даты и номера постановления).

Рассмотрение заявлений и документов о присвоение звания осуществляются в течение 30 дней с момента поступления документов в МФЦ.

Копии положительных решений в течение семи календарных дней со дня их вынесения направляются для оформления и выдачи удостоверений.

Если по вашему заявлению будет принято отрицательное решение, то в течение семи календарных дней со дня вынесения такого решения вам будет направлено письменное уведомление по почте.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:18, просмотров: 426, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?
Если мы не можем объяснить правила поведения крупной федеральной сети, то как мы будем бороться с мелкими жуликами, регулярно заклеивающие весь город объявлениями, предлагающими «купить волосы» или «продать конфискат»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 15:42
225 9
​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»

​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»
Воплотить пожелания сургутян о безопасности вблизи школ поможет межевание территории
Вера Куликова Сегодня в 15:39
150 1
Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»

Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»
Обладатели этих званий имеют ряд льгот: снижение на 50 процентов стоимости оплаты ЖКУ, допвыплаты к пенсии и так далее
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:18
425 0
Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками

Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками
Редакция СИА-ПРЕСС 08 февраля в 17:47
520 0
​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»

​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»
Владимир Браташов, бывший замглавы Сургута 08 февраля в 15:59
1567 11
Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Вместе с врачом-рентгенологом разбираемся в мифах о томографии
Вера Куликова 08 февраля в 11:49
665 0
На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!

На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!
Представители ООО «Сиббизнесстрой» отказались от каких-либо денежных компенсаций, договорились о том, что «Титан» в качестве социальной нагрузки предоставит муниципалитету лед в течение года на 1 млн рублей
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 07 февраля в 17:15
869 4
Налицо — системная ошибка

Налицо — системная ошибка
Первое: желание поставить свое авто поближе к подъезду, не особо горят жители города ходить пешком.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 07 февраля в 15:59
813 2
«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР

«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР
Анастасия Якупова 07 февраля в 15:38
4386 1
​Жизнь не взаймы. Аудитория siapress.ru воздерживалась от кредитов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА

​Жизнь не взаймы. Аудитория siapress.ru воздерживалась от кредитов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 07 февраля в 15:07
463 0
Неутешительная статистика — число ДТП с участием детей растет

Неутешительная статистика — число ДТП с участием детей растет
Что касается семьи мальчика, то ей будет оказана помощь из бюджета города
Вадим Шувалов, глава города Сургута 07 февраля в 14:45
843 2
Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
СИА-ПРЕСС в преддверии масленицы решил провести обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классических блинов.
Лилия Сулейманова 07 февраля в 13:56
865 1
Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ

Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ
Сегодня прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Лилия Сулейманова 07 февраля в 12:59
1070 14
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 07 февраля в 12:38
2297 27
​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены

​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены
Редакция СИА-ПРЕСС 07 февраля в 12:00
1087 3
​Александр Пелевин: «Я разделяю вашу боль, как родитель, как врач» // ВИДЕО

​Александр Пелевин: «Я разделяю вашу боль, как родитель, как врач» // ВИДЕО
Родители одноклассников погибшего мальчика высказали свои требования заместителю главы Сургута
Вера Куликова 07 февраля в 10:44
1498 15
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика