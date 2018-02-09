Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»

Обладатели званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО-Югры» имеют ряд льгот, таких как, например, снижение на 50 процентов стоимости оплаты ЖКУ, допвыплаты к пенсии, возможность бесплатно посещать санатории и так далее.

Для получения вышеперечисленных званий необходимо соответствовать нескольким критериям, которые мы рассмотрим далее по тексту. Пакет документов сдается в любой городской МФЦ.

Кто может получить звание «Ветеран труда»?

Лица, награжденные орденами и медалями, либо удостоенные почетными званиями СССР или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде. Ко всему необходим трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет;

Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Отметим, что приобрести статус «Ветеран труда» можно до выхода на пенсию, если соблюдены все указанные условия.

Какие документы необходимы для получения звания «Ветеран труда»?

Для получения звания «Ветеран труда» в МФЦ необходимо предоставить заявление со следующим пакетом документов (оригинал + копии):

2 фото 3 х 4 см; Паспорт гражданина РФ или иной документ, содержащий указание на гражданство РФ; Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); Трудовая книжка либо справка о стаже работы, выданная территориальным органом ПФР; Удостоверение к награде, почетному званию, ведомственному знаку отличия для лиц, награжденных орденами или медалями, либо удостоенных почетных званий СССР или РФ, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде, включенными в перечень, утвержденный Правительством нашего округа; Архивная справка для лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны (при необходимости).

Отметим, что, если у вас отсутствует удостоверение к награде, факт награждения может подтверждаться архивной справкой, выпиской из приказов или решений коллегии министерств о награждении (с указанием сведений о названии награды, органа, принявшего решение о награждении, даты и номера приказа или постановления).

Кто может получить звание «Ветеран труда ХМАО-Югры»?

Получить звание «Ветеран труда ХМАО-Югры» может гражданин, имеющий награды или почетные звания ХМАО и имеющий трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин или стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет.

Какие документы необходимы для получения звания «Ветеран труда ХМАО-Югры»?

Для получения звания «Ветеран труда ХМАО-Югры» в МФЦ необходимо предоставить заявление со следующим пакетом документов (оригинал + копии):

2 фото 3 х 4 см; Паспорт гражданина РФ или иной документ, содержащий указание на гражданство РФ; Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); Трудовая книжка либо справка о стаже работы, выданная территориальным органом ПФР; Удостоверение к награде, почетному званию, ведомственному знаку отличия для лиц, награжденных орденами или медалями, либо удостоенных почетных званий СССР или РФ, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде, включенными в перечень, утвержденный Правительством нашего округа;

Отметим, что, если у вас отсутствует удостоверение к награде, факт награждения может подтверждаться постановлением губернатора округа, постановлением Думы округа о награждении и архивной справкой (с указанием сведений о названии награды, органа, принявшего решение о награждении, даты и номера постановления).

Рассмотрение заявлений и документов о присвоение звания осуществляются в течение 30 дней с момента поступления документов в МФЦ.

Копии положительных решений в течение семи календарных дней со дня их вынесения направляются для оформления и выдачи удостоверений.

Если по вашему заявлению будет принято отрицательное решение, то в течение семи календарных дней со дня вынесения такого решения вам будет направлено письменное уведомление по почте.