16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,1718   EUR  71,3943  

​Ювенальное чтиво

Постыдные приключения унитазного глаза, бычка-дристунка и петушиной лошади в России

На днях уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова озвучила список из 16 стыдных детских книг, которые ни в коем случае нельзя рекомендовать подрастающему поколению. Список современной детской литературы, которую «даже взрослым показывать страшно», Кузнецова представила на конференции в Российской государственной детской библиотеке. Цимес ситуации в том, что в немилость омбудсмена впала подборка произведений, ранее засветившаяся на разного рода юмористических сайтах.

Через несколько суток более 150 экспертов, в число которых вошли филологи, писатели, редакторы и прочие причастные, опубликовали открытое письмо-обращение к омбудсмену, в котором отметили несостоятельность доклада Кузнецовой. Обобщая, можно сказать, что весь список книг, смутивший уполномоченную по правам ребенка, притянут за уши, а в детских произведениях омбудсмен отчего-то искала (и нашла) взрослые — маргинальные и желчные — смыслы.

Вероятнее всего, казус произошел, потому что плохо сработали референты чиновницы, подготовив материал для серьезного выступления высокопоставленного лица на основе примитивной подборки из интернета.

Искать двойное дно в детских мультфильмах и книгах — безусловно, тренд современности. Вспомните недавние нравоучительные завывания вокруг «Маши и медведя» и, например, «Ну, погоди!» — запретить, отменить, сжечь.

Инцидент с омбудсменом на самом деле заставляет задуматься о нескольких проблемах, лежащих далеко за пределами оценки детских произведений.

Во-первых, о компетентности власти. Предшественник Кузнецовой Павел Астахов надолго останется в памяти граждан после своего феноменального высказывания о сморщенных в 27 лет женщинах и вопроса «как поплавали», заданного девочке, выжившей в карельской трагедии.

Не менее драматичны и перлы министра культуры Владимира Мединского. Вспомнить хотя бы его заявление о лишней хромосоме россиян.

Обязан ли детский омбудсмен разбираться в детской литературе (или хотя бы подключить экспертов), прежде чем хаять ее? Как вы думаете?

Во-вторых, при условии, что скандальный доклад подготовлен не самой уполномоченной, рождается вопрос: как человек, занимающий столь высокий пост, может допустить выход в свет подобного опуса? Он совсем не проверяет информацию? Берет, что дают? А если помощники напишут, что Земля плоская, чиновник тоже это озвучит без тени сомнения?

В-третьих, подобные случаи наводят на мысль, что порой суть всей управленческой структуры — это симбурде, высасывание повода из пальца, попытка найти что-нибудь возмутительное, что до сих пор почему-то не запретили, и сделать на этом имя.

Меж тем настоящие проблемы никуда не деваются, а все мы дружно включаемся в дикий нелепый хороводик, кружащий вокруг проверки выставки Стерджеса или какого-нибудь списка книг Кузнецовой...

Бонус:

Кстати, мы ознакомились с «запрещенкой» и прочитали неугодные литературные шедевры для самых маленьких.

Например, возьмем произведение Светланы Лавровой с интересным названием «Куда скачет петушиная лошадь».

Этот детский роман может похвастаться не только запоминающейся обложкой, но и не лишенным смысла содержанием. Смутившее горе-цензурщиков существо — петушиная лошадь — на самом деле персонаж фольклора коми. Ознакомившись с книгой, мы многое узнали о мифологии этой группы народов. Произведение повествует о том, почему нужно чтить историю родного края и беречь его природу.

Сказка «Бычок-дристунок», как правильно подметили литераторы, составившие открытое письмо для Кузнецовой, вовсе не предназначена для детей, а представляет собой предмет исследования для этнографов и собирателей фольклора.

Комментаторы в Сети не без иронии порекомендовали омбудсмену ознакомиться со сказками Афанасьева.

Стихотворение ироничного поэта-юмориста Игоря Иртеньева про глаз и унитаз, написанное им в 1991 году, тоже не несет в себе ничего криминального и, кстати, вообще не является детской литературой:

Уронил я в унитаз

Как-то тут намедни

Свой любимый карий глаз.

Правый. Предпоследний.

Глянул он прощальным взором,

Голубиным оком

Прямо в душу мне с укором,

Уносясь потоком.

И с тех пор все снится мне

Ночью в тишине,

Как он там ресницами

Шевелит на дне.

Кроме того, содержание книги «Веселая трава» 1975 года про танцующих зверят, поевших травушки-муравушки, явно вырвано из контекста.

Связанные с «мариванной» ассоциации — беда самого читающего. Как известно, каждый судит в меру своей испорченности.

А вот известное стихотворение Сергея Михалкова «Грипп», оказавшееся в подборке, и вовсе дискредитирует ее авторов. Четверостишие про «нос засыплю порошком» не менее беспардонно, чем «Веселая трава», выдрано из общего полотна повествования о больном ребенке и коте.

«Это настоящая классика», — уверены эксперты.

Произведение «ЫЫЫ! Смешно» Кати Матюшкиной и Кати Оковитой рассказывает о расследованиях персонажей по имени Кис-Кис и Фу-Фу.

Заметим, что этот детский детектив про кота и пса отнюдь не является образцом глупой или вредной литературы. Его аудитория, конечно, младше, чем у романа про петушиную лошадь, поэтому и текст соответствующий. Кстати, судя по отзывам, родители в восторге от книг этой серии.

Ну и мы улыбнулись на паре моментов, что уж там.

Наконец, нельзя обойти вниманием абсурдность обвинений книги Савелия Низовского и Давида Плаксина «Как царь ушел в девочки».

Коротко о сюжете. Царь хочет правдами и неправдами выманить у девочки Верочки ее прекрасный бант, на который он положил глаз. Он предлагает владелице вещицы несметные богатства, а девочка ни в какую не соглашается — папа, говорит, подарил, не отдам.

Целая война разгорелась из-за безобидного бантика. Впоследствии мудрый отец посоветовал девочке быть доброй и просто подарить приглянувшийся аксессуар царю, что она и сделала. В итоге его высочество сей бант надело и ушло, так сказать, в добрые девочки. В этой красочно оформленной книге, относящейся к ленинградскому андеграунду 90-х и призывающей быть добрыми и щедрыми, искатели грязи и иных смыслов, усмотрели, однако, нечто с сексуальным трансвеститским подтекстом. Опять же: а читали ли само произведение составители подборки? Сомнительно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:10, просмотров: 367, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?
Если мы не можем объяснить правила поведения крупной федеральной сети, то как мы будем бороться с мелкими жуликами, регулярно заклеивающие весь город объявлениями, предлагающими «купить волосы» или «продать конфискат»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 15:42
226 9
​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»

​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»
Воплотить пожелания сургутян о безопасности вблизи школ поможет межевание территории
Вера Куликова Сегодня в 15:39
157 1
Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»

Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»
Обладатели этих званий имеют ряд льгот: снижение на 50 процентов стоимости оплаты ЖКУ, допвыплаты к пенсии и так далее
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:18
426 0
Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками

Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками
Редакция СИА-ПРЕСС 08 февраля в 17:47
520 0
​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»

​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»
Владимир Браташов, бывший замглавы Сургута 08 февраля в 15:59
1567 11
Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Вместе с врачом-рентгенологом разбираемся в мифах о томографии
Вера Куликова 08 февраля в 11:49
665 0
На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!

На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!
Представители ООО «Сиббизнесстрой» отказались от каких-либо денежных компенсаций, договорились о том, что «Титан» в качестве социальной нагрузки предоставит муниципалитету лед в течение года на 1 млн рублей
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 07 февраля в 17:15
869 4
Налицо — системная ошибка

Налицо — системная ошибка
Первое: желание поставить свое авто поближе к подъезду, не особо горят жители города ходить пешком.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 07 февраля в 15:59
813 2
«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР

«Дождались, когда петух клюнет». Как сургутяне в социальных сетях обсуждают трагедию с мальчиком и мусоровозом // ОБЗОР
Анастасия Якупова 07 февраля в 15:38
4387 1
​Жизнь не взаймы. Аудитория siapress.ru воздерживалась от кредитов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА

​Жизнь не взаймы. Аудитория siapress.ru воздерживалась от кредитов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 07 февраля в 15:07
463 0
Неутешительная статистика — число ДТП с участием детей растет

Неутешительная статистика — число ДТП с участием детей растет
Что касается семьи мальчика, то ей будет оказана помощь из бюджета города
Вадим Шувалов, глава города Сургута 07 февраля в 14:45
843 2
Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленницу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
СИА-ПРЕСС в преддверии масленицы решил провести обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классических блинов.
Лилия Сулейманова 07 февраля в 13:56
865 1
Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ

Вадиму Шувалову предложили изменить схему дорожного движения в жилых зонах у школ
Сегодня прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Лилия Сулейманова 07 февраля в 12:59
1071 14
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 07 февраля в 12:38
2297 27
​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены

​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены
Редакция СИА-ПРЕСС 07 февраля в 12:00
1087 3
​Александр Пелевин: «Я разделяю вашу боль, как родитель, как врач» // ВИДЕО

​Александр Пелевин: «Я разделяю вашу боль, как родитель, как врач» // ВИДЕО
Родители одноклассников погибшего мальчика высказали свои требования заместителю главы Сургута
Вера Куликова 07 февраля в 10:44
1498 15
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика