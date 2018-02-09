​Ювенальное чтиво

На днях уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова озвучила список из 16 стыдных детских книг, которые ни в коем случае нельзя рекомендовать подрастающему поколению. Список современной детской литературы, которую «даже взрослым показывать страшно», Кузнецова представила на конференции в Российской государственной детской библиотеке. Цимес ситуации в том, что в немилость омбудсмена впала подборка произведений, ранее засветившаяся на разного рода юмористических сайтах.

Через несколько суток более 150 экспертов, в число которых вошли филологи, писатели, редакторы и прочие причастные, опубликовали открытое письмо-обращение к омбудсмену, в котором отметили несостоятельность доклада Кузнецовой. Обобщая, можно сказать, что весь список книг, смутивший уполномоченную по правам ребенка, притянут за уши, а в детских произведениях омбудсмен отчего-то искала (и нашла) взрослые — маргинальные и желчные — смыслы.

Вероятнее всего, казус произошел, потому что плохо сработали референты чиновницы, подготовив материал для серьезного выступления высокопоставленного лица на основе примитивной подборки из интернета.

Искать двойное дно в детских мультфильмах и книгах — безусловно, тренд современности. Вспомните недавние нравоучительные завывания вокруг «Маши и медведя» и, например, «Ну, погоди!» — запретить, отменить, сжечь.

Инцидент с омбудсменом на самом деле заставляет задуматься о нескольких проблемах, лежащих далеко за пределами оценки детских произведений.

Во-первых, о компетентности власти. Предшественник Кузнецовой Павел Астахов надолго останется в памяти граждан после своего феноменального высказывания о сморщенных в 27 лет женщинах и вопроса «как поплавали», заданного девочке, выжившей в карельской трагедии.

Не менее драматичны и перлы министра культуры Владимира Мединского. Вспомнить хотя бы его заявление о лишней хромосоме россиян.

Обязан ли детский омбудсмен разбираться в детской литературе (или хотя бы подключить экспертов), прежде чем хаять ее? Как вы думаете?

Во-вторых, при условии, что скандальный доклад подготовлен не самой уполномоченной, рождается вопрос: как человек, занимающий столь высокий пост, может допустить выход в свет подобного опуса? Он совсем не проверяет информацию? Берет, что дают? А если помощники напишут, что Земля плоская, чиновник тоже это озвучит без тени сомнения?

В-третьих, подобные случаи наводят на мысль, что порой суть всей управленческой структуры — это симбурде, высасывание повода из пальца, попытка найти что-нибудь возмутительное, что до сих пор почему-то не запретили, и сделать на этом имя.

Меж тем настоящие проблемы никуда не деваются, а все мы дружно включаемся в дикий нелепый хороводик, кружащий вокруг проверки выставки Стерджеса или какого-нибудь списка книг Кузнецовой...

Кстати, мы ознакомились с «запрещенкой» и прочитали неугодные литературные шедевры для самых маленьких.

Например, возьмем произведение Светланы Лавровой с интересным названием «Куда скачет петушиная лошадь».

Этот детский роман может похвастаться не только запоминающейся обложкой, но и не лишенным смысла содержанием. Смутившее горе-цензурщиков существо — петушиная лошадь — на самом деле персонаж фольклора коми. Ознакомившись с книгой, мы многое узнали о мифологии этой группы народов. Произведение повествует о том, почему нужно чтить историю родного края и беречь его природу.

Сказка «Бычок-дристунок», как правильно подметили литераторы, составившие открытое письмо для Кузнецовой, вовсе не предназначена для детей, а представляет собой предмет исследования для этнографов и собирателей фольклора.

Комментаторы в Сети не без иронии порекомендовали омбудсмену ознакомиться со сказками Афанасьева.

Стихотворение ироничного поэта-юмориста Игоря Иртеньева про глаз и унитаз, написанное им в 1991 году, тоже не несет в себе ничего криминального и, кстати, вообще не является детской литературой:

Уронил я в унитаз

Как-то тут намедни

Свой любимый карий глаз.

Правый. Предпоследний.



Глянул он прощальным взором,

Голубиным оком

Прямо в душу мне с укором,

Уносясь потоком.



И с тех пор все снится мне

Ночью в тишине,

Как он там ресницами

Шевелит на дне.

Кроме того, содержание книги «Веселая трава» 1975 года про танцующих зверят, поевших травушки-муравушки, явно вырвано из контекста.

Связанные с «мариванной» ассоциации — беда самого читающего. Как известно, каждый судит в меру своей испорченности.

А вот известное стихотворение Сергея Михалкова «Грипп», оказавшееся в подборке, и вовсе дискредитирует ее авторов. Четверостишие про «нос засыплю порошком» не менее беспардонно, чем «Веселая трава», выдрано из общего полотна повествования о больном ребенке и коте.

«Это настоящая классика», — уверены эксперты.

Произведение «ЫЫЫ! Смешно» Кати Матюшкиной и Кати Оковитой рассказывает о расследованиях персонажей по имени Кис-Кис и Фу-Фу.

Заметим, что этот детский детектив про кота и пса отнюдь не является образцом глупой или вредной литературы. Его аудитория, конечно, младше, чем у романа про петушиную лошадь, поэтому и текст соответствующий. Кстати, судя по отзывам, родители в восторге от книг этой серии.

Ну и мы улыбнулись на паре моментов, что уж там.

Наконец, нельзя обойти вниманием абсурдность обвинений книги Савелия Низовского и Давида Плаксина «Как царь ушел в девочки».

Коротко о сюжете. Царь хочет правдами и неправдами выманить у девочки Верочки ее прекрасный бант, на который он положил глаз. Он предлагает владелице вещицы несметные богатства, а девочка ни в какую не соглашается — папа, говорит, подарил, не отдам.

Целая война разгорелась из-за безобидного бантика. Впоследствии мудрый отец посоветовал девочке быть доброй и просто подарить приглянувшийся аксессуар царю, что она и сделала. В итоге его высочество сей бант надело и ушло, так сказать, в добрые девочки. В этой красочно оформленной книге, относящейся к ленинградскому андеграунду 90-х и призывающей быть добрыми и щедрыми, искатели грязи и иных смыслов, усмотрели, однако, нечто с сексуальным трансвеститским подтекстом. Опять же: а читали ли само произведение составители подборки? Сомнительно.