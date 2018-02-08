Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками

В 2017 году российские банки выдали более 6 млн кредитных карт, что на 52 процента больше, чем годом ранее. Объём выдачи кредитных карт растёт последние два года.

В ходе опроса более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали, чтоимеют кредитные карты. 34, 1 процента опрошенных заявили, что давно используют их. 5, 6 процента респондентов рассказали, что получили карту недавно и 13,9 процента отметили, что карта у них есть, но они её не используют. Об отсутствии кредитной карты заявили 46,4 процента опрошенной аудитории.