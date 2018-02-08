​Упускаемая возможность

Трагический случай с первоклассником, погибшим под колесами мусоровоза во дворе на улице Энергетиков, всколыхнул сургутян и вынудил городскую власть обратить внимание на один из старых и очень неприятных для чиновников «висяков» – организацию дворового пространства и движения. Хотя страсти еще не улеглись, некоторые выводы уже можно сделать.

Общественный запрос на наведение порядка во дворах назрел, а после этого случая – резко обострился. Заниматься им не хотели вполне деятельные и инициативные чиновники – даже один из ключевых претендентов на пост главы версии 2016 года, ныне работающий в Севастополе Владимир Базаров, кажется, испытывал ужас от одной мысли о том, что бы взяться за отладку одностороннего движения внутри сургутских микрорайонов. Но проблема, как мы неоднократно писали на siapress.ru и в газете «Новый Город», не только не рассосется сама, но и рано или поздно обострится до предела, который нельзя будет игнорировать.

Пару лет назад в Сургуте уже случился инцидент, который поднял вопрос к городским дворам – это был пожар на улице Университетской, 41, в котором погибла семья, включая ребенка и беременную женщину. Тогда стало понятно, что в новых микрорайонах в подобной ситуации огнеборцы могут просто не добраться до тех, кому требуется помощь. Но пожар – это само по себе ЧП, смерть в котором, как бы цинично это ни звучало, не является чем-то из ряда вон выходящим. Тогда город погудел и забыл. Власти тоже сделали вид, что взяли проблему на карандаш, и тоже забыли. Точнее, убрали под сукно, от греха и перенапряжения подальше.

Смерть ребенка, идущего в школу – то есть в повседневной для десятков тысяч семей ситуации – это шок. Это значит, что мало не играться со спичками, мало держать в квартире огнетушитель и надежную технику, мало жить в благополучном центральном районе с не такой уж плотной старой застройкой и приучать ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности. Что же еще нужно?

С этим вопросом горожане обращаются к власти. Что она скажет, как поддержит, какой выход предложит?

Тут, к слову, примечательно, что на встречу со смятенными и возмущенными родителями отправили заместителя главы, который к этому вопросу не имеет вообще никакого отношения – Александра Пелевина. Не отвечающего за безопасность Алексея Жердева, не мастера над коммуналкой (а, значит, дорогами и дворами) Николая Кривцова, а несчастного Пелевина, который в минувшем году и так набил шишек на общении с родительской общественностью – по теме отмены льгот. Ну да ладно.

Так или иначе у нас есть реакция власти, и она более-менее ожидаемая: как минимум «поменять схему движения» вокруг сургутских школ и порядок работы технических служб, которые бороздят по дворам со своими коммунальными целями. Если посмотреть на российский опыт подобных происшествий и последующих действий власти, можно с высокой долей вероятности предположить такое развитие событий:

1) мусоровозам и снегоуборочной технике прикажут работать не в 8-9 часов утра, а в 10-11;

2) возле школ натыкают дополнительных предупреждающих/запрещающих знаков и, в лучшем случае, накидают «лежачих полицейских» в промышленных масштабах, что резко сократит скорость перемещения и благодаря этому (возможно, но далеко не факт) снизит риск новых смертельных ДТП. С десяток раз в год дорожная полиция будет проводить что-то вроде «профилактической акции «Осторожно, дети!», в ходе которых оштрафует сотню-другую особо рьяно рассекающих по дворам водителей.

Вот, кажется, и все.

Как могла бы воспользоваться трагедией (еще раз прошу прощения за такую циничную формулировку, но во всем мире политика делается именно таким инструментарием) городская власть? Оседлать волну народного возмущения и анонсировать срочную, стремительную разработку масштабной программы по наведению порядка во дворах. С парковками, односторонним движением (как написал в своей статье Тарас Самборский), установкой шлагбаумов в некоторых дворах (понятно, что не за бюджетный счет, а в виде полноценного правового сопровождения инициативы местных жителей), и, чем черт не шутит, даже введением платных парковок на некоторых территориях. А если какие-то коммунальщики или ГИБДД или кто-то еще начнет тормозить эту инициативу, то жителям, прессе и окружной власти можно будет громогласно указывать на бессердечность структур, которые мешают городской администрации исключить опасности, убивающие детей в наших дворах. Кто бы посмел перечить в этой ситуации?

Проблема в том, что этот проект: а) крайне непрост в плане интеллектуальных затрат на разработку; б) безумно сложен с точки зрения организации и исполнения; в) не имеет какой-то существенной финансовой емкости. То есть работать надо много, трудно, с преодолением сопротивления, а результат будет исключительно нематериальным – сначала проклятия от людей, в принципе ненавидящих перемены, затем благодарность их потомков (при условии, если дело сделано качественно).

Я не намекаю на то, что наша администрация в принципе не способна на проект, который не принесет ее функционерам либо их бизнес-партнерам какой-то гешефт – свойство не браться за сложные и не имеющие материальной выгоды дела характерно для всех чиновников, причем не только российских. Но местная власть за последние годы в принципе не демонстрировала каких-то героических прорывов, и шанс, что это произойдет сейчас, согласитесь, невелик. Поэтому давайте будем внимательнее друг к другу и жить дальше.