​Под прикрытием безопасности

Не было бы трагедии, да трагедия помогла. Кошмарная история с задавившим школьника мусоровозом наконец-то обратила внимание сургутских властей на очевидную городскую проблему правильной организации движения во дворах. Это не значит, что власти наконец-то займутся решением вопрос по-настоящему; скорее всего, как обычно, поговорят-поговорят, да «забьют».

Об этой проблеме, лишающий Сургут права называться элементарно цивилизованным городом, мы пишем много лет кряду. Я лично разговаривал со многими руководителями городской администрации разных периодов – это были мэры, их заместители по строительству и коммуналке, директора департаментов ЖКХ и образования… Я задавал один-единственный вопрос: почему в городе с перпендикулярной квартальной застройкой власти не делают одностороннее движение на внутренних улицах и проездах?!

Это же очевидное, простейшее решение по организации городского пространства!

Начать внедрение одностороннего движения необходимо с тех кварталов, внутри которых расположены социальные объекты – детсады, школы, больницы. Въезд автомобилей возможен в одном месте, передвижение по кварталу вдоль домов – только по кругу в одном направлении, выезд – в другом. Параллельно расширяется внутриквартальная проезжая часть до двух или трех полос: центральная для проезда, крайние для парковки резидентов (то есть жителей данного района). Эту совершенно тривиальную задачу давно решил весь цивилизованный мир, она не без сопротивления, но решается в Москве. Города Европы со своей средневековой застройкой вообще не понимают, что такое затор: две машины, словно бараны, не могут упереться передними бамперами друг в друга, это исключено!

Почему же Сургут так «тупит»?

Один из чиновников мне на этот вопрос ответил примерно следующее: невозможно объединить для содержательной совместной работы несколько ведомств – полицию и ГАИ, МЧС, дорожную дирекцию, прокуратуру, управляющие компании… Все, как стадо коров, бычат-мычат, но к общему пониманию не приходят.

Ну, допустим. Но разве местная власть не для того существует, чтобы уметь координировать многочисленных игроков с целью добиваться полезного городу результата? Разве проблема транспортной логистики в сургутских дворах – не одна из самых острых? Почему о ее существовании власть узнает после страшной трагедии?

Кстати, год назад в Сургуте застряла в снегу машина скорой помощи – и дело было не после какого-то невероятного природного катаклизма наподобие недавнего московского, нет! «Неотложка» залегла на брюхо просто потому, что снег во дворах не убирался, управляющая компания объясняла это заторенностью автомобилями.

А теперь смотрим на трагедию с мусоровозом, ЧП со «скорой» и запущенную тяжелейшую ситуацию в сургутских дворах под другим углом (еще напрашивается «сургутская резня» 19 августа). Утверждать, что с безопасностью на городских улицах все в порядке, язык не поворачивается. Как же такое возможно, если одной из приоритетных задач муниципальной власти является обеспечение безопасности жителей? Уделяет ли местная власть необходимое внимание вопросам городской безопасности? Не растрачивает ли властный ресурс на иные задачи, менее приоритетные, а то и вовсе вредные?

С какой маниакальной назойливостью сургутская администрация проталкивает проект «реконструкции» парка За Саймой! Сколько ресурсов задействовано! И прокуратура в кармане, и «эксперты» нужные подвернулись… И все – ради нескольких саун и ресторанов! Невиданная целеустремленность и нацеленность на результат: добиваться намеченной цели ценой потери политической репутации – это поистине героизм!

А беспрецедентный прессинг на крупнейшее муниципальное предприятие – хлебозавод? Казалось, все ресурсы власти в придачу с ОМОНОМ были подчинены одной-единственной задаче – изгнать упрямого директора с должности и поставить предприятие под личный контроль. Инициированное чиновниками уголовное дело по хлебозаводу развалилось на стадии следствия. С безопасностью в городе стало лучше?

А схемачество с РКЦ ЖКХ? С желанием взять под контроль Горводоканал и Городские тепловые сети? Сколько бесценных человек-часов множества чиновников потрачено на то, чтобы внедрить схемы по возможному выводу из муниципального оборота этих стратегических активов. Это тоже исполнение предписанной законом функции по обеспечению безопасности?

Всей этой белибердой «новая команда» занимается самозабвенно, истово, едва ли не с первых дней появления – уже не очень беспокоясь о своем имидже. А во дворы Сургута по-прежнему страшно заходить. Там беспорядок, там опасно. И там, увы, не прослеживается никакого чиновничьего интереса.

Поэтому – будьте осторожны, граждане. Внимательно следите за мусоровозками.