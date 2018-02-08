Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

В новостных лентах и группах социальных сетей из серии «ничего себе!» не первый день гуляет новость о происшествии с индийским продавцом в кабинете МРТ. Якобы он пришел в госпиталь совершенно случайно, навестить родственницу, и по каким-то непонятным причинам зашел в кабинет МРТ с кислородным баллоном. Причем, сам бедняга сомневался в безопасности своих действий, но медперсонал его переубедил. Далее в переводах на русский язык информагентства и вовсе пишут ужасы: парня засосало, разорвало на части.

Скептики сразу стали размышлять в комментариях о вероятности такого ЧП:

Что за карма у этого индуса? Зачем заносить в такие кабинеты сомнительные предметы? Действительно ли медики из Мумбаи могли не знать о возможной опасности? Мог ли вообще кислородный баллон притянуться к аппарату, ведь большинство из них алюминиевые?

Все эти вопросы мы переадресовали экспертам. Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения ХМАО, врач-рентгенолог Травматологической больницы Сургута Любовь Тарасенко вместе с корреспондентом siapress.ru поразмышляли о вероятности происшествия.

- Что должно было произойти в том злополучном кабинете ваших индийских коллег, чтобы внезапно такая жуткая смерть случилась?

- Как только магнитно-резонансный томограф (МРТ) введен в эксплуатацию, то, соответственно, появляется электромагнитное поле. Оно воздействует постоянно, пока аппарат исправен. Единственное, что может отключить врач – это рабочую станцию в пультовой, - компьютер, с помощью которого идет управление аппаратом, выполняется чтение исследования. Нужно понимать, что при сканировании определенной области (например, МРТ головы) воздействие происходит локально, электромагнитное поле усиливается в области исследования.

Сообщается, что «аппарат работал, а медики думали, что он выключен» - это подозрительно. Такое практически невозможно, потому как чтобы включить/выключить его, нужны технические специалисты,которые знают тонкости настройки аппарата. Второй странный факт – это кислородный баллон. Если вышеназванный кислородный баллон - металлический, то пострадавший должен был оказаться непосредственно между ним и магнитным полем в тоннеле диаметром 60 см! Другой момент: маловероятно, что баллон был металлическим, как правило, они выполнены из алюминия, то есть амагнитны, на них нет воздействия от электромагнитного поля, которое образует томограф.

- То есть, прежде чем войти в кабинет томографии, пациента должны спросить, какого рода импланты в нем имеются?

- Да, обычно к имплантату прилагаются поясняющие документы. Есть абсолютные противопоказания для МРТ - это, например, сосудистые скобы, клипсы для аневризм, внутрисосудистые спирали, водители ритма, фильтры, стенты.

- А нательные крестики, серьги, кольца – это можно не снимать, отправляясь на томографию?

- Если они из золота, серебра, алюминия, меди, свинца, магния или никеля, то украшения (неферромагнитные предметы) могут только несколько «смазать» картину исследования, возникнет искажение изображения. Также эти предметы могут немного нагреться в процессе обследования.





- А что касается сотовых телефонов, радиоприборов, какого-то иного медоборудования?

- В этом случае может пострадать сама техника - попросту размагнититься. Даже с пластиковыми картами советуем на исследование не идти. Но, еще раз повторю, угрозы для пациента нет.

- Сами рентгенологи подвергаются магнитному воздействию, если аппарат, как вы пояснили, постоянно включен?

- Нет, врач-рентгенологи и рентгенлаборанты находятся во время исследования в пультовой, там, как я уже говорила, где размещена рабочая станция специалиста. Оттуда они видят аппарат и пациента, управляют процессом. Что же касается комнаты сканирования (там непосредственно находится аппарат МРТ), то по всему периметру этого помещения установлена клетка Фарадея, которая ограничивает распространение электромагнитного поля. Она незаметна и весьма эффективна. Нахождение человека там безопасно.

- Еще есть миф о том, что МРТ противопоказано беременным. Есть какие-то доказательства вреда матери и ребенку?

- Относительным противопоказанием для применения МРТ является первый триместр беременности. В это время происходит закладка и формирование большинства органов и систем ребенка, а электромагнитное поле может нарушить дифференцировку. Поэтому, чтобы избежать негативного воздействия на эмбрион, мы не рекомендуем проходить обследование на МРТ в первый триместр беременности, чтобы избежать возможного воздействия на эмбрион.

Какие же причины все-таки могли спровоцировать описанный в иностранных СМИ инцидент с жителем Мумбаи? Сразу отметаем фразы «засосало в аппарат» и «разорвало от магнитного поля». Из версий, которые более вероятны, это неисправность оборудования и роковое стечение обстоятельств, связанное с механическим вскрытием кислородного баллона именно в момент притяжения к машине. Возможно, индиец умер от вдыхания жидкого кислорода из поврежденного цилиндра. Согласно последним сообщением индийских газет инженерная группа компании Philips проведет проверку выпущенного аппарат МРТ на предмет неисправности и представит отчет в рамках текущего расследования.

Любопытно, что в том же Мумбаи в 2014 году также произошел инцидент с участием человека с кислородным баллоном и машины МРТ. Тогда техник больницы был резко притянут к аппарату, четыре часа провисел на нем, в результате чего потерял кровообращение нижних конечностей и был временно парализован.

Можно предположить, что об этом случае было известно среднестатистическому жителю мегаполиса, и, вероятно, а , стало быть, есть основания заподозрить умышленное повторение этого сценария. Ведь известно, что погибший Мару едва сводил концы с концами, и теперь его семье положена огромная по меркам бедняков компенсация — 500000 рупий (443 тысячи рублей)... Зато для впечатлительных россиян новость, подогретая журналистами, вполне может обернуться новой фобией (до этого пациенты боялись МРТ больше из-за клаустрофобии) и вполне реальными потерями дохода у клиник, которые проводят эту процедуру.

Кстати:

Наиболее распространенными повреждениями МРТ, однако, являются ожоги. Когда металл остается внутри тела пациента — или упускается из виду татуировка, содержащая металлические пигменты, — магнитные поля, вызванные магнитно-резонансной томографией, могут создавать электрические токи в этом металле, потенциально нагревая мягкую ткань вокруг него.